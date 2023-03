MONTRÉAL, le 15 mars 2023 /CNW/ - Dans le cadre de l'événement Impulsion, le Sommet international des transports électriques et intelligents (TEI) organisé par Propulsion Québec, Finalta Capital, un des plus grands fonds spécialisés au Canada de financement non dilutif des crédits d'impôt et subventions gouvernementales, annonce 50 millions de dollars de financement dédiés à l'écosystème des transports électriques et intelligents.

Un modèle de financement rehaussé, adapté au secteur des TEI

L'enveloppe de 50 millions de dollars mise en place par Finalta Capital répond à plusieurs critères essentiels pour les acteurs des TEI :

Montant : Finalta octroie des financements de 500 000$ à 15 millions $ selon la taille des projets innovants;





: Finalta octroie des financements de 500 000$ à 15 millions $ selon la taille des projets innovants; Fonds disponibles en amont : les déboursements du prêt sont versés avant même que les dépenses du projet ne soient effectuées;





Rapidité : premier versement en 15 jours ouvrables après le dépôt du dossier.

Ce financement spécialisé s'adresse autant aux startups qu'aux grandes entreprises. Avec plus de 10 ans d'expérience de financement et plus de 425 millions $ déjà prêtés, Finalta Capital met en œuvre une expertise unique, technologique et financière, afin de comprendre les besoins et les enjeux de financement des entreprises innovantes de l'écosystème des TEI.

Une réponse au besoin de l'écosystème des TEI

La pression sur les acteurs de l'écosystème des TEI est grande, et il faut agir vite pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports terrestres et contribuer à une économie québécoise plus verte. La grappe industrielle des TEI demande depuis la sortie de son étude : Diagnostique de la chaîne de financement dans le secteur des transports électriques et intelligents au Québec (décembre 2021) la création d'un fonds dédié de 100 millions$ et a inscrit cette recommandation dans sa feuille de route, Ambition TEI 2030. Propulsion Québec ne s'arrête pas à l'analyse des besoins et à la formulation de recommandations et passe à l'action pour solutionner un manquement de la chaîne de financement dans le secteur des TEI au Québec. L'initiative de Finalta Capital répond de manière ciblée au besoin de combler la lacune de la chaine de financement et représente une solution indispensable pour accélérer la croissance de l'écosystème des TEI.

Grâce à son chantier Financement, Propulsion Québec a pu dévoiler deux guides lors de l'événement Impulsion : un premier destiné à la levée de capital et le second sur les opportunités d'investissement dans les TEI au Québec. L'annonce de l'enveloppe de 50 millions de dollars mise en place par Finalta Capital dédiée au secteur des TEI, issu du travail de rayonnement de Propulsion Québec pour son écosystème, affirme son rôle de facilitateur pour le déploiement des TEI et réitère l'importance des grappes industrielles comme organismes de collaboration.

« Avec cette annonce de 50 millions de dollars dédiés au secteur des transports électriques et intelligents, Finalta Capital dénoue la chaîne de financement. Je salue l'engagement de Finalta Capital à l'égard de notre écosystème et leur volonté de mettre à disposition une solution de financement rehaussée, adaptée au secteur des TEI pour que le Québec garde son avance dans un contexte compétitif mondial. De plus, le caractère non dilutif de ce financement permettra aux organisations et à leurs fondateurs de récolter une partie plus importante du fruit de leur travail. » Sarah Houde, Présidente-directrice générale, Propulsion Québec.

« Grâce à son leadership, Propulsion Québec réalise un objectif important de son mandat en comblant une lacune de la chaîne de financement des entreprises du secteur des transports électriques et intelligents au Québec afin de les positionner comme chefs de file au niveau mondial. » Pierre-Luc Labelle, Président et Chef de l'exploitation, Finalta Capital

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui plus de 2700 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon six chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), d'AttriX, partenaire Géotab, du Mouvement Desjardins, de Fasken, d'Hydro-Québec et de Québécor.

Pour plus d'informations et obtenir une accréditation : Claire Maynadier - Conseillère en relations publiques - Propulsion Québec [email protected]| 514 581-5218

À propos de Finalta Capital

Finalta Capital, un des plus grands fonds spécialisés au Canada de financement non dilutif des crédits d'impôt et subventions gouvernementales, appuie les entreprises innovantes à croissance rapide en leur fournissant un apport de liquidités rehaussé et non dilutif sur la base des crédits d'impôt et subventions à recevoir avant même que les projets ne soient démarrés et les dépenses admissibles payées. Finalta Capital octroie des financements de 500 000$ à 15 millions $ selon la taille des projets innovants. Ces termes distinctifs de financement allègent la pression de liquidité des initiatives intenses d'innovation et de productivité et procurent une source permanente de liquidité pour réduire la dilution de la participation des fondateurs.

