Le point sur l'électrification des transports et la filière batterie au Québec et au Canada

MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - En marge de la 15e édition de la Conférence internationale sur les batteries au lithium avancées pour les applications automobiles organisée par Volt-Age, Propulsion Québec, Mobilité Électrique Canada et Volt-Age ont co-organisé un point de presse pour faire le point sur le secteur des transports électriques et de la filière batterie au Québec et au Canada.

Les faits à retenir :

Québec :

En seulement un an, nous avons vu une hausse de 37 % des ventes de véhicules électriques. Aujourd'hui, plus de la moitié des véhicules électriques au Canada sont immatriculés ici, au Québec, représentant 51,6 % du parc électrique national.

sont immatriculés ici, au Québec, représentant 51,6 % du parc électrique national. Entre le deuxième trimestre de 2017 et le deuxième trimestre de 2024, les ventes de véhicules électriques légers au Québec ont été multipliées par 19, passant de 1,4 % à 28,4 %.

le deuxième trimestre de 2024, les ventes de véhicules électriques légers au Québec ont été multipliées par 19, passant de 1,4 % à 28,4 %. L'objectif de 32,5 % de ventes de véhicules électriques fixé par le gouvernement du Québec pour 2026 sera dépassé en 2024.

Le Québec a déjà établi un vaste écosystème d'entreprises dans la chaîne de valeur de la filière batterie et de l'électrification, un réseau d'innovation et de production unique en Amérique du Nord, qui renforce notre leadership dans ce domaine.

Canada :

Entre le deuxième trimestre de 2017 et le deuxième trimestre de 2024, les ventes de véhicules à essence ont diminué de 34 % au Canada et de 40 % au Québec.



Selon SNP Global, le Canada devrait atteindre 50 % de ventes de véhicules électriques d'ici 2026, soit 50 % de plus que l'objectif fixé par le gouvernement canadien.

« La filière batterie québécoise se construit depuis des années et nous devrions être fiers de la position de leader que nous avons dans l'industrie. La présence ici à la conférence internationale ABAA de scientifiques et de chercheurs reconnus mondialement en témoigne. Ce que nous sommes en train de réaliser aura un impact positif sur l'avenir de nos enfants. » explique Karim Zaghib, Président-directeur général de Volt-Age, Université de Concordia.

« La filière batterie et l'écosystème de l'électrification du Québec se consolident et poursuivent leur croissance. Les résultats ne sont pas immédiats et c'est pourquoi nous devons poursuivre les efforts pour garder notre position de chef de file. Malgré les fluctuations, les tendances, elles, sont là pour rester : la réduction des GES, la décarbonation des transports et la résilience des chaînes d'approvisionnement ne sont ni passagères ni particulières au Québec. » affirme Michelle-LLambias-Meunier, Présidente directrice générale de Propulsion Québec

" Malgré les grands titres qui donnent l'impression que nous assistons à une baisse des ventes de véhicules électriques et que cette industrie est en déclin, la réalité est toute autre au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Les ventes de véhicules électrique continuent de croître et nous avons constatons des records de ventes malgré un contexte économique et politique mondial incertain. Ce que beaucoup ne réalisent pas est plutôt que les ventes de véhicules à essence déclinent rapidement" - Daniel Breton, Président-directeur général - Mobilité Électrique Canada

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui plus de 260 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon sept chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets

innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de Fasken et d'Hydro-Québec

À propos de Mobilité électrique Canada

Mobilité Électrique Canada (MEC) est la voix unifiante et faisant autorité pour la transition vers la mobilité électrique à travers le Canada. Fondée en 2006, MEC est l'association nationale de l'industrie qui permet d'accélérer la transition vers une mobilité électrique durable par le biais de la sensibilisation, de la collaboration, de l'éducation et du leadership éclairé, avec pour objectif ultime de créer un avenir plus propre, plus sain et plus prospère pour tous les Canadiens.

À propos de Volt-Age

Volt-Age est un programme de recherche canadien de premier plan, financé par le fonds fédéral d'excellence en recherche du Canada (CFREF), et spécialisé dans l'électrification de la société, afin d'accélérer les changements industriels, sociaux, économiques et environnementaux nécessaires pour que le Québec et le Canada deviennent carboneutres d'ici 2050.

