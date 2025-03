BUDGET 2025-2026 DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC : Le Québec garde le cap sur l'électrification des transports et sa filière batterie, mais la reconduction de programmes phares demeure attendue

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - Propulsion Québec salue les mesures annoncées aujourd'hui par le ministre des Finances, M. Éric Girard, pour appuyer les entreprises en cette période d'incertitude économique et de tensions géopolitiques avec notre principal partenaire commercial, particulièrement celles qui soutiennent la compétitivité des entreprises, l'innovation et la commercialisation.

« L'industrie des transports terrestres zéro émission fait face à des vents contraires. Des défis de financement et d'approvisionnement, combinés au conflit commercial, affectent des entreprises de notre secteur, et ce, partout à travers le monde. Dans ce contexte, le gouvernement vise juste en soutenant des phases critiques telles que la recherche, le développement ainsi que la commercialisation pour favoriser la consolidation de notre chaîne de valeur locale », affirme Michelle LLambías-Meunier, Présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

« Nous avions recommandé le rétablissement de mesures d'amortissement accéléré, notamment sur les technologies propres et les véhicules zéro émission et le gouvernement nous a entendus. Ces mesures viennent alléger la pression sur les liquidités pour des entreprises qui investissent massivement en immobilisation dès la première année », ajoute Mme LLambías-Meunier.

L'importance de garder le cap sur l'électrification

Propulsion Québec salue la reconduction du programme Roulez vert à partir du 1er avril, et ce, jusqu'au 31 décembre 2026. Nous constatons toutefois la mise en place d'une contribution annuelle pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour soutenir le financement du Fonds des réseaux de transports terrestres (FORT) ainsi que la fin de la gratuité d'accès aux ponts à péage et aux traversiers pour les véhicules munis d'une plaque d'immatriculation verte à partir de 2027 et la fin de l'exemption incitative applicable aux véhicules électriques et hybrides pour l'immatriculation des véhicules de luxe.

Nous retenons ainsi une fin des incitatifs en 2027 pour les électromobilistes, basée sur une présomption de parité du coût d'achat entre les véhicules électriques et ceux à combustion. Bien que la parité en 2027 soit attendue et souhaitée pour atteindre les cibles d'électrification et de réduction des GES, Propulsion Québec recommande au gouvernement du Québec de s'assurer que cette parité soit confirmée avant la fin des mesures incitatives.

« Nous aurions souhaité que le budget confirme la reconduction des autres programmes d'électrification comme Écocamionnage et le Programme pour l'électrification du transport scolaire, pour pallier l'incertitude actuelle. Les incitatifs pour la recharge doivent également être maintenus et prolongés. Nous voyons d'un bon œil l'augmentation du financement dédié au Plan pour une économie verte et nous encourageons le gouvernement du Québec à annoncer, dès que possible, la reconduction des programmes ainsi que les sommes qui y seront attribuées », indique Mme LLambías-Meunier.

Une volonté claire de soutenir la filière batterie

« Le plan budgétaire confirme clairement la volonté du gouvernement de continuer de soutenir la filière batterie, considérée comme un créneau stratégique, ainsi que l'extraction et la transformation des minéraux critiques. Ce secteur névralgique dans la chaîne de valeur des véhicules électriques représente un levier stratégique pour le Québec », conclut Mme Llambías-Meunier.

Faits saillants pour le secteur des TEI

Plusieurs mesures présentées dans le budget sont intéressantes pour secteur des transport électriques et intelligent, notamment :

La relance du programme Roulez vert au 1er avril 2025

Une augmentation d'environ 200 millions de dollars au Plan pour une économie verte

La mettre en place un nouveau fonds d'investissement pour Remplacer Impulsion PME

La mise en place d'un crédit d'impôt pour la recherche, l'innovation et la commercialisation (CRIC)

Le rétablissement de mesures d'amortissement accéléré au taux de 100% dès l'année d'acquisition pour les véhicules zéro émission et les équipements de production d'énergie

88,1 millions pour adopter un nouveau Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques pour la période 2025-2030

L'instauration d'un crédit d'impôt relatif aux ressources sur les minéraux critiques et stratégiques renouvelé pour valoriser le développement des MCS

42,3 millions de dollars pour mettre en place le Plan PME 2025-2028 visant à aider les entreprises de toutes les régions du Québec à avoir accès aux services et à l'accompagnement dont elles ont besoin pour assurer leur développement et leur croissance

15 millions pour appuyer la recherche et l'innovation en entreprise dans les secteurs prioritaires

À propos de Propulsion Québec

La grappe industrielle des transports électriques et intelligents du Québec est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'accélérer la croissance de l'industrie québécoise des transports terrestres zéro émission et renforcer sa compétitivité internationale. Elle a été créée en 2017 et compte aujourd'hui plus de 215 membres organisations de l'écosystème des TEI qu'elle représente et mobilise autour d'initiatives. Propulsion Québec concentre actuellement ses initiatives autour de trois filières : les véhicules zéro émission, la recharge et la batterie. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de Fasken et d'Hydro-Québec et du Fonds FTQ.

Twitter/X : @PropulsionQC - LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/propulsion-quebec

SOURCE Propulsion Québec

Pour plus d'informations : Claire Maynadier, Directrice, communications et relations publiques, Propulsion Québec, [email protected] | 514 581-5218