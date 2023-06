Financement fédéral des infrastructures : Québec demande sa juste part de tous les programmes fédéraux en infrastructures

WHISTLER, BC, le 22 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la rencontre fédérale-provinciale et territoriale des ministres responsables des infrastructures, qui s'est déroulée hier à Whistler en Colombie-Britannique, l'adjoint parlementaire du ministre responsable des Infrastructures, Louis-Charles Thouin, a rappelé à Ottawa que le Québec s'attend à obtenir sa juste part des fonds dédiés à l'ensemble des programmes fédéraux en infrastructures.

Le Québec, comme l'ensemble des provinces et des territoires, réclame qu'Ottawa se positionne comme un véritable partenaire pour le financement des infrastructures publiques, incluant le maintien en bon état de celles-ci, et demande que les fonds fédéraux en infrastructures viennent appuyer les priorités du Québec et soient complémentaires aux investissements planifiés au Plan québécois des infrastructures 2023-2033 (PQI). Ces fonds doivent être transmis par l'intermédiaire d'un mécanisme de financement flexible, stable et pérenne qui assure une saine planification et le respect de ses compétences.

Le PQI, qui totalise des investissements de 150 milliards de dollars sur 10 ans, s'appuie sur des consultations menées auprès des ministères et des partenaires impliqués. Il permet d'assurer que les fonds publics sont investis de façon optimale, en fonction des besoins prioritaires de la population québécoise, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des logements sociaux et communautaires, du transport collectif et du réseau routier.

Cette rencontre survient au moment où Infrastructure Canada finalise l'élaboration de ses nouveaux programmes en matière d'infrastructures. Alors que les infrastructures publiques au Canada sont essentiellement sous la responsabilité des provinces ou de leurs municipalités, M. Thouin a rappelé que les nouveaux programmes fédéraux en infrastructures devront appuyer la réalisation de projets prioritaires au Québec, et ce, sans l'imposition d'une multitude de conditions par le gouvernement fédéral.

« Depuis plusieurs années, le Québec effectue une planification rigoureuse de ses investissements en infrastructures par le biais du Plan québécois des infrastructures. En effet, il est primordial pour notre gouvernement de voir les fonds publics destinés aux infrastructures être investis de façon optimale, dans le respect de nos priorités, et ce, afin de répondre aux besoins des Québécoises et des Québécois. Nous comptons donc sur l'ouverture démontrée par le gouvernement fédéral pour être un véritable partenaire pour un financement des infrastructures qui respecte l'idée d'un mécanisme flexible et stable au service de la population. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

« Nos gouvernements sont confrontés à des défis de taille en matière d'infrastructure, qui nécessitent un maximum de flexibilité et d'agilité. Le gouvernement du Québec, avec ses municipalités, sont les mieux positionnés pour connaitre et répondre aux besoins de la population québécoise dans ce domaine. Notre gouvernement s'attend à ce qu'Ottawa soit un véritable partenaire pour le financement des infrastructures publiques au Québec en lui transmettant sa juste part des fonds dédiés à l'ensemble des programmes fédéraux en infrastructures, de sorte à respecter cet impératif de flexibilité et la rigoureuse planification et priorisation qu'effectue le gouvernement du Québec. »

Louis-Charles Thouin, adjoint parlementaire du ministre responsable des Infrastructures

