Financement du transport collectif - Québec lance un appel d'offres pour la réalisation d'audits de performance auprès des organismes de transport collectif

QUÉBEC, le 12 déc. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, a lancé hier un appel d'offres public pour la réalisation d'audits de performance auprès des organismes de transport collectif du Québec.

Un audit de performance consiste en une évaluation indépendante des pratiques, des contrôles, des processus et des systèmes mis en place par les organisations pour s'assurer que les ressources à leur disposition sont utilisées de manière économique, efficiente et efficace. Ces audits mettront l'accent sur les résultats obtenus par les organismes et permettront de cibler les indicateurs de performance les plus significatifs. Au terme des travaux, un rapport sera produit afin de consigner les constats et les recommandations qui en découlent.

Cet exercice vise à élaborer un diagnostic de la performance financière de chacun des organismes concernés afin de dégager des recommandations permettant d'augmenter leurs revenus autogénérés et de diminuer leurs dépenses, en vue d'améliorer leur situation financière, notamment par une plus grande efficience opérationnelle et un meilleur niveau de productivité.

Les organismes visés sont les suivants : Société de transport de Montréal (STM), Société de transport de Laval (STL), Réseau de transport de Longueuil (RTL), Réseau de transport de la Capitale (RTC), Société de transport de l'Outaouais (STO), Société de transport de Sherbrooke (STS), Société de transport de Trois-Rivières (STTR), Société de transport du Saguenay (STS), Société de transport de Lévis (STLévis), l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), et exo.

Le gouvernement compte sur la collaboration des organismes de transport collectif afin de rendre disponibles toutes les données nécessaires pour assurer le déroulement optimal des audits.

Rappelons que le 3 novembre dernier, la vice-première ministre annonçait une nouvelle contribution de 265 M$ afin de combler les déficits prévus des principaux organismes de transport collectif du Québec en 2024. Cette somme s'ajoute aux 2,1 G$ versés en aide d'urgence dans le contexte de la pandémie pour assurer la continuité des services de transport collectif et de transport adapté.

Citation

« Les contribuables s'attendent à des services de transport collectif performants. En raison de l'ampleur des sommes demandées pour le financement des déficits des organismes de transport collectif, il est essentiel de trouver des sources d'optimisation et d'économie. D'où la pertinence de réaliser ces audits de performance. Je suis convaincue que les résultats et les recommandations qui en découleront nous doteront d'outils additionnels afin de rendre les sociétés de transport encore plus performantes, au strict bénéfice des Québécois. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Liens connexes

