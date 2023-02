Financement du transport collectif : la vice-première ministre déterminée à trouver une solution pérenne

MONTRÉAL, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce qu'elle entamera, dès le mois de mars, une tournée de consultation afin de trouver une solution pérenne et réfléchie aux enjeux entourant le financement structurel du transport collectif. Elle en a fait l'annonce lors de sa présence au déjeuner-bénéfice de Trajectoire Québec, qui s'est tenu, notamment, en présence d'élus municipaux et de représentants des sociétés de transport.

Les partenaires concernés seront consultés au cours de cette tournée régionale : les grandes villes du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec, les tables des préfets et élus des couronnes nord et sud de Montréal, l'Association du transport urbain du Québec, l'Autorité régionale de transport métropolitain, l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec, l'Association des transports ruraux du Québec et les sociétés de transport en commun.

La ministre a également profité de l'occasion pour confirmer qu'un plan d'action bonifié en matière de sécurité routière sera mis en place prochainement afin de renforcer la sécurité des piétons et des usagers de la route, quel que soit leur mode de déplacement. Les radars photo pourraient notamment faire partie des moyens déployés. Le gouvernement est en action pour assurer et améliorer la sécurité, que ce soit par la sensibilisation ou par l'amélioration des infrastructures de transport actif. Par exemple, depuis 2019, les amendes ont été doublées pour le non-respect des limites de vitesse dans les zones scolaires, 55 M$ ont été investis notamment pour soutenir les municipalités qui souhaitent sécuriser des passages cyclables ou piétonniers, notamment ceux à proximité des écoles, et 50 M$ ont été engagés avec la SAAQ, entre autres pour des campagnes de sensibilisation et de prévention routière.

Citations

« Nous faisons face à un enjeu crucial autour du financement du transport collectif et il faut que ça change! Tous les paliers de gouvernement et les sociétés de transport ont une responsabilité dans la recherche d'une solution lucide, pérenne, réfléchie et concertée. C'est pourquoi je mènerai une vaste tournée de consultations et j'entendrai nos partenaires. Le plan de financement qui se dégagera de ces échanges sera en cohérence avec la nécessité d'offrir aux Québécois des moyens de transport variés dans une perspective de mobilité durable. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Nous saluons l'annonce et le leadership de la ministre qui, à l'instar des acteurs de la mobilité durable, reconnaît le problème structurel de financement du transport en commun au Québec. Nous sommes confiants que des solutions pérennes seront développées en collaboration avec les partenaires. Il était grand temps que l'on s'attaque à cet enjeu qui fait obstacle au maintien et à l'amélioration de l'offre en transport collectif dans la province. »

Sarah V. Doyon, directrice générale de Trajectoire Québec

