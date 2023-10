Financement disponible pour appuyer les organismes du patrimoine documentaire

Bibliothèque et Archives Canada ouvre la période d'appel de propositions de son Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire

GATINEAU, QC, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Les organismes du patrimoine documentaire de partout au pays peuvent dès aujourd'hui présenter une demande de financement pour le cycle 2024-2025 du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD) de Bibliothèque et Archives Canada (BAC).

Chaque année, une somme de 1,5 million de dollars est partagée entre les organismes bénéficiaires en appui à des projets visant à améliorer et accroître la capacité à préserver, faire connaître et rendre accessible le patrimoine documentaire. Les organismes intéressés peuvent consulter la page Web du PCPD pour connaître les critères d'admission et pour obtenir des outils pour aider à la préparation et soumission d'une demande. La date limite est le 11 janvier 2024 à 23 h 59 (heure du Pacifique).

Les organismes du patrimoine jouent un rôle essentiel dans la préservation de la mémoire locale canadienne. BAC est fier de contribuer à documenter, préserver et rendre accessible une mémoire qui correspond aux expériences et aux cultures diverses de la société canadienne.

Pour toute question sur le programme, communiquez avec nous par courriel à [email protected], ou par téléphone au 819-997-0893 ou au 1-844-757-8035.

« Les organismes œuvrant dans le secteur du patrimoine documentaire jouent un rôle clé afin de préserver et de mettre en valeur notre passé. Ces projets aident à bâtir et à diversifier notre mémoire collective pour qu'elle reflète mieux notre société, nos histoires et notre culture. J'invite ces organismes, d'un bout à l'autre du pays, à présenter leurs projets au Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire. Le gouvernement est fier de les soutenir afin qu'ils puissent laisser un héritage riche. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« J'invite les organismes dont la mission est de documenter l'histoire du Canada, à la rendre accessible à tous et à la préserver pour les générations futures de soumettre une demande de financement. Nous sommes fiers du travail qu'ils font et nous voulons travailler avec eux afin de mieux intégrer l'histoire locale à notre grande histoire commune canadienne. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« Le financement reçu dans le cadre du PCD a fait une grande différence dans notre capacité à améliorer notre gestion des collections basée sur l'accès ainsi qu'à accroître la capacité de notre communauté. Nous avons pu améliorer l'accès et la conservation à long terme de ces documents communautaires incroyablement importants et permettre aux membres de la communauté d'acquérir de l'expérience en matière de conservation et de promotion de leur propre histoire. »

- Stephen Shurgold, bibliothécaire et archiviste, Bibliothèque et archives de Stó:lō

Depuis la mise sur pied du PCPD en 2015, BAC a appuyé 380 organismes du patrimoine documentaire canadien en versant 13,5 millions de dollars dans des projets de collectivités à travers le Canada .

L'an dernier, les 38 organismes ont reçu du financement pour des projets, dont 11 touchant le patrimoine documentaire autochtone et 9 touchant le patrimoine documentaire francophone.

Un organismes peut recevoir un financement allant jusqu'à 50 000 $ par année (jusqu'à 60 000 $ pour les organisations en région éloignée) pour mettre en œuvre son projet.

À la suite de leur soumission, les demandes de projets sont examinées par un comité consultatif externe. Les projets sélectionnés seront annoncés au printemps 2024.

