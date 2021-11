GATINEAU, QC, le 17 nov. 2021 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada Pour la troisième année consécutive, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) propose un financement dans le cadre de l'initiative Écoutez pour entendre nos voix. L'objectif consiste à appuyer les projets des communautés des Premières Nations, des Inuit et de la Nation Métisse qui souhaitent numériser le patrimoine documentaire existant relatif aux langues et aux cultures autochtones.

Jusqu'à 100 000 $ par projet peuvent être offerts aux organismes admissibles. Nouveauté cette année : au lieu de se concentrer exclusivement sur les enregistrements audiovisuels, l'initiative peut maintenant financer des projets sur des documents textuels et photographiques.

Les nations, les gouvernements et les organismes sans but lucratif autochtones peuvent soumettre leur demande d'ici le 28 janvier 2022 à midi (heure normale du Pacifique). Consultez le site d'Écoutez pour entendre nos voix pour obtenir les lignes directrices ou le formulaire de demande, connaître les critères d'admissibilité et vous inscrire à un webinaire sur le processus de demande.

Écoutez pour entendre nos voix répond aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. C'est l'une des nombreuses mesures concrètes prévues dans le Plan d'action pour le patrimoine autochtone de BAC, ainsi que dans le plan d'action national élaboré à la suite de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Jusqu'ici, 50 projets ont bénéficié d'un financement pour numériser des enregistrements et acquérir les compétences, les connaissances et les ressources nécessaires pour effectuer ce travail dans les communautés autochtones.

« Nous avons tous un important rôle à jouer dans le processus de réconciliation avec les peuples autochtones au Canada. Grâce à des actions concrètes et à des projets comme Écoutez pour entendre nos voix, nous travaillons avec des partenaires autochtones pour faire en sorte que leurs voix soient entendues et que leurs histoires soient racontées, ce qui permet de préserver l'héritage de leurs ancêtres au profit des générations futures. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Les systèmes coloniaux ont eu des conséquences dévastatrices sur les peuples autochtones, notamment sur le plan culturel. S'il est impossible d'effacer les erreurs du passé et leurs conséquences, nous pouvons œuvrer ensemble pour construire un monde meilleur dans lequel seront reconnues la diversité et la richesse du patrimoine des Premières Nations, des Inuit et de la Nation Métisse. »

Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

Écoutez pour entendre nos voix est une des initiatives du patrimoine documentaire autochtone que BAC a élaborées en 2017 pour accroître l'accès au contenu lié aux Autochtones dans la collection nationale. L'initiative aide également les communautés à préserver les langues et les cultures des Premières Nations, des Inuit et de la Nation Métisse.

Le budget 2021 du gouvernement du Canada accorde à BAC 14,9 millions de dollars supplémentaires sur quatre ans pour soutenir la préservation du patrimoine autochtone.

accorde à BAC 14,9 millions de dollars supplémentaires sur quatre ans pour soutenir la préservation du patrimoine autochtone. Pendant la période de soumission des demandes, des webinaires seront diffusés à l'intention des organismes intéressés. Le personnel de BAC répondra à des questions générales et offrira des conseils sur la façon de remplir le formulaire de demande.

Un comité d'évaluation externe, composé de membres des Premières Nations, des Inuit et de la Nation Métisse vivant partout au Canada , évaluera les demandes et formulera des recommandations sur le financement.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

