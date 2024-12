Financement des projets pilotes en transport collectif avec le secteur privé : Une initiative bienvenue pour répondre aux besoins grandissant des couronnes

MONTRÉAL, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Exo se réjouit de l'octroi de 24,6 M$ par le gouvernement du Québec pour le développement, en collaboration avec le secteur privé, de projets pilotes dans les couronnes Nord et Sud. À un moment où il est primordial de générer de nouvelles sources de revenus, ce fonds dédié à l'élaboration de nouveaux services pour les couronnes nous permettra de rallier de nouveaux partenaires et de tester différentes approches en partenariat avec les grands générateurs de déplacement du transport collectif.

Une opportunité d'améliorer la desserte

Cette nouvelle source de financement permettra d'offrir davantage de services aux citoyens des couronnes. Rappelons que la demande dépasse actuellement l'offre de service dans les couronnes Nord et Sud et qu'il y a un écart historique à rattraper pour le développement de celle-ci. Les besoins de nos communautés changent et leurs habitudes de déplacement évoluent et ce financement représente une opportunité de mieux répondre à une demande de plus en plus importante.

« Exo est prêt à s'activer rapidement au sein du comité directeur et reste en attente des détails concernant les paramètres du fonds qui soutiendra les projets pilotes sélectionnés. Nous nous engageons à collaborer avec l'ensemble des partenaires afin de soutenir la mobilité durable et offrir aux citoyens des solutions de transports efficaces, fiables et adaptés à leurs besoins. Nous remercions le gouvernement pour cette initiative positive. » souligne Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

