Financement de quatre projets majeurs pour l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes à Montréal-Nord

« Nous avons à Montréal-Nord des organismes dont la réputation n'est plus à faire et dont l'impact sur le terrain est bien réel. Ce sont eux qui travaillent main dans la main avec les immigrants, qui connaissent leur réalité, leurs difficultés, leurs espoirs et leurs rêves. Je suis certaine que cette aide financière va changer la vie de plusieurs familles de façon concrète», déclare Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord.

« Ces projets sont le fruit d'un important travail de collaboration entre le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM), l'arrondissement de Montréal-Nord et les organismes communautaires, dans le cadre du plan d'action Montréal inclusive 2018-2021 de la Ville de Montréal. Nous souhaitons agir en complémentarité avec nos partenaires et développer des projets visant à faire de Montréal une ville plus inclusive, plus accueillante et au sein de laquelle l'intégration des nouveaux arrivants est l'affaire de tous et toutes », explique Magda Popeanu, vice-présidente au comité exécutif et responsable de la diversité montréalaise.

Les quatre projets sélectionnés sont :

Pas à pas vers l'intégration (PAPI), du Centre d'action bénévole de Montréal-Nord;

(PAPI), du Centre d'action bénévole de Montréal-Nord; J'arrive, de Coup de pouce jeunesse de Montréal-Nord Inc.;

de Coup de pouce jeunesse de Montréal-Nord Inc.; Notre quartier, c'est tout le monde !, de l'Accorderie de Montréal-Nord;

de l'Accorderie de Montréal-Nord; Montréal-Nord : Une communauté inclusive grâce à l'innovation sociale!, de L'organisme pour l'intégration, la citoyenneté et l'inclusion (ICI).

L'ICI est un organisme qui a été créé à l'initiative de la Table de quartier de Montréal-Nord par le Comité immigration et vivre ensemble (CIVE) à la suite de la crise migratoire de 2017 - 2018. Il est issu d'un vaste mouvement de concertation du milieu communautaire de l'arrondissement dans le but de mieux accueillir les personnes immigrantes. Il recevra pour sa part 140 000 $ de la somme totale octroyée, ce qui se veut une reconnaissance du véritable rôle pivot qu'il jouera en matière d'accueil et d'intégration à Montréal-Nord, un arrondissement reconnu pour la grande quantité de personnes immigrantes qu'il accueille chaque année.

Ces quatre projets sont issus d'une collaboration entre les organismes, l'arrondissement de Montréal-Nord et le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants de la Ville de Montréal (BINAM). Ils agiront en complémentarité afin de soutenir des objectifs d'aide à l'éducation, au logement, à l'intégration et à l'inclusion, au réseautage et bien d'autres encore.

Cette aide financière découle directement du tout premier plan d'action de la Ville de Montréal en matière d'intégration des nouveaux arrivants Montréal inclusive 2018-2021. Les sommes proviennent de l'entente pour l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes conclue entre le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et la Ville de Montréal.

