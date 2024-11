Financement de 30 projets auprès d'organismes communautaires - Québec investit 13,6 M$ pour bonifier le soutien aux organismes œuvrant en matière de violence sexuelle et de violence conjugale

QUÉBEC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce l'octroi de 13,6 M$ pour soutenir des initiatives menées par des organismes communautaires œuvrant en matière de violence sexuelle et de violence conjugale.

Les projets financés permettront de bonifier la réponse de ces organismes liés :

à la prévention et le dépistage;

à l'intervention psychosociale;

au développement des connaissances, la formation et le partage d'expertise.

Rappelons que la lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale est une priorité du gouvernement du Québec. Depuis 2019, plus de 1,1 G$ ont été investis afin de mettre en place un bouquet de mesures visant à contrer la violence sexuelle et la violence conjugale. Parmi ces mesures, le financement d'organismes communautaires permet de soutenir leur travail quotidien auprès des victimes ainsi que leur expertise en matière de prévention, de dépistage et d'intervention. Par le financement d'organismes communautaires, le gouvernement reconnaît l'importance de leur rôle en la matière de lutte contre ces formes de violence.

Citation :

« La lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale, toujours prioritaire pour le gouvernement du Québec, se mène sur plusieurs fronts. C'est pourquoi les projets financés contribueront à améliorer le soutien aux victimes de violence sexuelle et de violence conjugale en plus de permettre aux organismes d'agir en amont ou encore auprès des auteurs de violence. Ces projets, principalement axés sur la prévention, l'intervention et la formation, et dont plusieurs sont destinés aux jeunes, sont tous porteurs pour la lutte contre ces formes de violence. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Ces projets sont financés dans le cadre de l'appel de projets Pour une bonification de la réponse aux besoins des victimes et des auteurs de violence sexuelle et conjugale mené par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Cette mesure s'inscrit dans la bonification de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027, qui découle de la conclusion de l'Accord Canada-Québec pour contrer la violence fondée sur le sexe, signé le 6 novembre 2023.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur l'appel de projets ainsi que pour consulter la liste des projets retenus, visitez : Pour une bonification de la réponse aux besoins des victimes et des auteurs de violence sexuelle et conjugale.

Pour en savoir davantage sur les actions du gouvernement du Québec pour contrer la violence sexuelle et la violence conjugale ainsi que pour soutenir les victimes, consultez :

