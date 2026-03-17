Soutien à l'accélération de la décision d'investissement finale sur la mine Matawinie

OTTAWA, ON et MONTRÉAL, le 17 mars 2026 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) et la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) ont signé une entente avec Nouveau Monde Graphite (NMG) sur une facilité de dette de projet de premier rang sécurisée d'environ 459 millions de dollars canadiens pour soutenir la prochaine phase de la mine Matawinie de l'entreprise au Québec.

La mine Matawinie a été soumise au Bureau des grands projets fédéral par Monsieur le Premier Ministre Carney en novembre 2025. Ce projet d'intérêt national vise à soutenir la croissance économique, à accélérer le développement d'une chaîne de valeur intégrée au Canada et à aider les pays du G7 et leurs alliés à sécuriser les approvisionnements en minéraux critiques. Une fois la clôture financière réalisée, la facilité de dette permettra le développement, la construction et la mise en service de la mine de graphite, renforçant la résilience économique à long terme du Canada dans des secteurs de croissance clés tels que l'énergie, la défense, les technologies avancées et la fabrication.

EDC et la BIC sont bien positionnés pour aider à combler les lacunes de financement de projets, débloquer des occasions pour développer l'infrastructure en matière minéraux critiques du Canada et accélérer l'accès aux ressources de minéraux critiques et aux chaînes d'approvisionnement connexes.

La facilité de dette du projet est soumise à l'achèvement satisfaisante des conditions habituelles et à la réalisation de la clôture financière par les deux parties.

Citations

« C'est un plaisir pour EDC de diriger cette étape du financement du projet Nouveau Monde Graphite, ce qui témoigne d'un engagement à bâtir au Canada un écosystème solide et complet dans le domaine des minéraux critiques. Des projets comme la mine Matawinie jouent un rôle stratégique, en renforçant les chaînes d'approvisionnement nationales, en créant des emplois de haute qualité et en positionnant le Canada comme un fournisseur mondial de confiance de minéraux critiques. C'est un excellent exemple de la manière dont EDC déploie un capital-risque stratégique pour soutenir des projets d'intérêt national qui renforcent la résilience économique du Canada et font avancer la vision du gouvernement du Canada pour un secteur de minéraux critiques sécurisé, durable et compétitif à l'échelle mondiale. »

Alison Nankivell, présidente et chef de la direction, EDC

« L'engagement de la BIC d'une facilité de dette à Nouveau Monde Graphite fera avancer la prochaine phase de la mine Matawinie vers la décision d'investissement finale et la construction. La BIC travaille à combler les lacunes de financement et à accélérer les délais dans les projets de minéraux critiques à grande échelle qui sont essentiels à la compétitivité économique du Canada. »

Ehren Cory, PDG, Banque de l'infrastructure du Canada

« Le secteur canadien des minéraux critiques est essentiel à la mise en place de chaînes d'approvisionnement résilientes et au soutien de la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone. Le soutien de projets comme la mine Matawinie de Nouveau Monde Graphite, qui deviendra la plus grande mine de graphite du G7, aide à renforcer le rôle du Canada en tant que partenaire fiable et stable dans les chaînes d'approvisionnement mondiales en minéraux critiques. Ce projet contribuera à accroître les exportations canadiennes, à renforcer la sécurité des chaînes d'approvisionnement avec les alliés et à positionner davantage le Canada comme un chef de file mondial dans la production responsable de minéraux critiques. »

L'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international

« Des projets comme celui-ci sont essentiels pour bâtir les infrastructures et les chaînes d'approvisionnement dont le Canada aura besoin à l'avenir. La mine Matawinie renforcera la chaîne de valeur des minéraux critiques, créera des emplois de qualité et soutiendra une croissance économique durable, tout en aidant le Canada et ses alliés à se procurer les matériaux nécessaires à l'énergie propre et à la fabrication de pointe. Cette entente permet de faire progresser cet important projet et de garantir que le Canada demeure un partenaire fiable dans la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le projet de Nouveau Monde Graphite est essentiel pour accélérer le développement d'une chaîne de valeur intégrée des minéraux critiques au Canada. En sécurisant ce financement à long terme pour la mine Matawinie de la phase 2, Nouveau Monde Graphite contribue à renforcer une chaîne d'approvisionnement stratégique essentielle pour notre sécurité économique, tout en appuyant le Canada et d'autres pays du G7 à s'approvisionner en minéraux critiques de manière fiable et responsable. Grâce à des projets comme celui-ci, nous bâtissons un Canada plus fort et plus prospère -- en créant de bons emplois, en faisant progresser la transition énergétique et en libérant le potentiel économique du pays. »

L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne

« Le graphite est essentiel aux chaînes d'approvisionnement des piles, à la fabrication de pointe et aux technologies qui façonnent l'économie moderne. Le Canada est le seul pays du G7 à en produire actuellement, et la mise en service de la mine de Matawinie permettra de créer de nouveaux emplois et de renforcer le rôle du pays en tant que fournisseur fiable pour ses alliés. Le gouvernement du Canada contribue à faire avancer ce projet vers la décision d'investissement finale et le début des travaux - comme promis lors de la soumission du projet au Bureau des grands projets. Voici à quoi ressemble l'exécution. »

L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Québec possède tout ce qu'il faut pour être un joueur de premier plan dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des batteries : des ressources de calibre mondial, une expertise industrielle reconnue et des régions prêtes à saisir les occasions de croissance. En soutenant des projets comme celui ci, notre gouvernement consolide la position du Canada dans le secteur des minéraux critiques, crée des emplois de qualité pour nos travailleurs et s'assure que nos industries disposent d'un approvisionnement fiable pour bâtir l'économie de demain. »

L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Le Québec possède les ressources, les capacités industrielles et l'expertise en matière de projets nécessaires pour ancrer un secteur minier compétitif à l'échelle mondiale et un développement des minéraux critiques. L'annonce d'aujourd'hui illustre le type de mesures stratégiques que notre gouvernement met en œuvre pour créer des emplois, renforcer l'économie et notre souveraineté, grâce au rôle du Québec dans les chaînes d'approvisionnement essentielles..»

Claude Guay, Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Véritable étape décisive pour la mine Matawinie, ce programme de financement mis en place en collaboration avec EDC et la BIC témoigne de la grande expertise canadienne en matière de financement public qui sous-tend les grands projets d'infrastructures stratégiques et d'exploitation de minéraux critiques, et confirme la viabilité financière du projet. Les études techniques détaillées étant bien avancées, les travaux préparatoires achevés, les autorisations essentielles obtenues et les ententes signées avec la Première Nation Atikamekw de Manawan et la collectivité locale, le projet Matawinie est prêt à démarrer et les risques ont été considérablement réduits. Soutenu par des arrangements d'enlèvement à long terme et une structure de financement disciplinée, le projet avance avec confiance vers la décision d'investissement finale (« DIF ») et la construction.»

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction, Nouveau Monde Graphite

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. Elle leur propose les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne. Pour en savoir plus à propos d'EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1-800-229-0575 ou visitez le www.edc.ca.

À propos de la BIC

Établie en 2017, la BIC est un investisseur d'impact qui développe la prochaine génération d'infrastructures dont la population du Canada a besoin. La BIC réunit des entreprises, des investisseurs, des communautés autochtones et des gouvernements afin de contribuer à la réalisation d'objectifs tels que la croissance économique durable, les collectivités connectées, ainsi que la sécurité et la compétitivité énergétiques. La BIC a investi plus de 18 milliards de dollars dans 108 projets d'infrastructures, dont 11 sont maintenant achevés et soutiennent la croissance économique et l'emploi à l'échelle nationale. www.cib-bic.ca.

SOURCE Export Development Canada

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