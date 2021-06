Votez en ligne tous les jours pour déterminer les gagnants.

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la 16e édition du Prix de la chanson SOCAN célèbre le talent exceptionnel de la prochaine génération de grands créateurs de musique francophone et canadienne avec 10 chansons formidables.

Alors que l'écriture de chansons devient de plus en plus collaborative, l'année 2020 a mis les créateurs de musique au défi d'une manière jamais vue. Pour certains, cela signifiait plus de temps pour se concentrer sur le développement de leur art personnel, et pour d'autres, cela signifiait collaborer de manière innovante. Mais pour tous, il s'agissait de continuer à créer la musique qui a joué un rôle si précieux nous permettant de traverser une année difficile.

Les 10 finalistes du Prix de la chanson SOCAN 2021 ont relevé le défi et ont livré des œuvres émotionnellement poignantes, amusantes et inspirées, riches en diversité musicale et culturelle.

Le Prix de la chanson SOCAN, et son volet pour les auteurs-compositeurs anglophones, le SOCAN Songwriting Prize, est le seul prix majeur de création musicale au Canada dont le gagnant ou la gagnante est déterminé par un vote du public au www.prixchansonsocan.ca.

Alors que les difficultés financières continuent d'avoir un impact disproportionné sur les créateurs de musique, le Prix SOCAN de la chanson sera, pour une deuxième année, doté de bourses pour les 10 finalistes. Les gagnants du premier prix recevront une bourse de 5000 $, un clavier Yamaha et une carte-cadeau d'une valeur de 500 $ de Long & McQuade. Toutes les autres chansons finalistes recevront une bourse de 500 $.

Les 10 finalistes de cette année pour le Prix de la chanson SOCAN sont :

« Accident » - écrite par Laurence-Anne Gagné-Charest et interprétée par Laurence-Anne.

- écrite par Laurence-Anne Gagné-Charest et interprétée par Laurence-Anne. « Demande-moi » - écrite et interprétée par Maude Audet et éditée par Les éditions Bravo musique inc.

- écrite et interprétée par et éditée par Les éditions Bravo musique inc. « Income Tax » - écrite par Jonah Richard Guimond , interprétée par P'tit Belliveau et éditée par Édition Bonsound.

- écrite par , interprétée par P'tit Belliveau et éditée par Édition Bonsound. « Le cœur a ses raisons » - écrite par Gary Derussy , Sarahmée Nicole Ouellet , Clément Langlois-Légaré, Thomas Lapointe et Diego Montenegro , interprétée par Sarahmée.

- écrite par , Sarahmée , Clément Langlois-Légaré, et , interprétée par Sarahmée. « Les amants de Pompéi » - écrite par Thierry Larose , Alexandre Martel et Charles-Antoine Olivier , interprétée par Thierry Larose et éditée par Les éditions Bravo musique inc.

- écrite par , et , interprétée par et éditée par Les éditions Bravo musique inc. « OK » - écrite par Michael Christopher Mlakar , Adel Aoual Kazi, Émile Désilets, Clément Langlois-Légaré et Sébastien Pascal Boisseau , interprétée par Clay and Friends.

- écrite par , Adel Aoual Kazi, Émile Désilets, Clément Langlois-Légaré et Sébastien , interprétée par Clay and Friends. « Oui Toi » - écrite par Léo Fougères, Clément Langlois-Légaré, Tom St-Laurent et Adel Aoual Kazi, interprétée par FouKi et éditée par Disque 7ieme ciel.

- écrite par Léo Fougères, Clément Langlois-Légaré, et Adel Aoual Kazi, interprétée par FouKi et éditée par Disque 7ieme ciel. « Ta main » - écrite par Ariane Roy , Pierre Emmanuel Beaudoin , Vincent Gagnon , Dominique Plante , Cédric Martel et Roxane Azzaria , interprétée par Ariane Roy .

- écrite par , , , , Cédric Martel et , interprétée par . « Tempérance » - écrite par Emerik St-Cyr Labbe , interprétée par Mon Doux Saigneur.

- écrite par , interprétée par Mon Doux Saigneur. « Tu m'connais trop bien » - écrite et interprétée par Gabriel Bouchard et éditée par Les éditions Bravo musique inc.

Du 17 juin au 1er juillet 2021, les amateurs de musique peuvent écouter et voter pour leur chanson finaliste préférée en se rendant au www.prixchansonsocan.ca. Le grand public peut voter une fois par jour dans chacun des volets francophone et anglophone.

Les chansons gagnantes devraient être annoncées au cours de la semaine du 5 juillet 2021.

« Au cours d'une année très difficile, les finalistes du Prix de la chanson SOCAN 2021 ont montré que de grandes œuvres peuvent émerger de moments difficiles », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction par intérim de la SOCAN. « Comme la pandémie continue d'avoir un impact disproportionné sur les créateurs de musique, nous sommes heureux de maintenir une structure de récompenses qui soutient autant de membres de la SOCAN que possible. »

Chaque année, deux panels indépendants comprenant chacun 15 personnalités influentes de l'industrie musicale proposent une longue liste de 30 chansons en anglais et 30 chansons en français par des auteurs et des compositeurs canadiens émergents, sorties au cours de l'année précédente et qu'ils jugent artistiquement supérieures en plus de répondre aux critères de participation. Toutes les chansons retenues sont ensuite resoumises au vote des jurys pour déterminer les 10 chansons finalistes en anglais et en français.

La SOCAN ne joue aucun rôle dans la détermination des finalistes ou des gagnants.

Les 10 chansons finalistes pour l'édition 2021 du SOCAN Songwriting Prize, le volet anglophone du concours, sont :

« Black Woman » - écrite par Emanuel Assefa , Ryan Bakalarczyk , John Fellner et Kardinal Offishall, interprétée par Emanuel. Kardinal Offishall est édité par BMG Rights Management Canada.

- écrite par , , et Kardinal Offishall, interprétée par Emanuel. Kardinal Offishall est édité par BMG Rights Management Canada. « Dancing In My Room » - écrite par Carter Britz et Aidan Fuller , interprétée par 347aidan et éditée par Kobalt Music Publishing Canada.

- écrite par et , interprétée par 347aidan et éditée par Kobalt Music Publishing Canada. « delicate » - écrite par Jonah Yano et Schott Zhang , interprétée par Jonah Yano .

- écrite par et , interprétée par . « Dream » - écrite par Clairmont Humphrey II et interprétée par Clairmont The Second.

- écrite par et interprétée par Clairmont The Second. « Frontin' Like Pharrell » - écrite par Kahdijah Payne et interprétée par DijahSB.

- écrite par et interprétée par DijahSB. « homebody » - écrite par Michael Brandolino , Alexander DiMauro , Karah McGillivray , Tom Peyton et Robert Sowinski , interprétée par Valley.

- écrite par , , , et , interprétée par Valley. « No Smoke » - écrite par Vanessa Kalala , David Charles Fischer , Christopher Larocca et Hrag Sanbalian , interprétée par LU KALA .

- écrite par , , et , interprétée par . « Purple Carousel » - écrite par Sydanie Nichol et Casey Manierka , interprétée par Sydanie.

- écrite par Sydanie Nichol et , interprétée par Sydanie. « Solid » - écrite par Savannah Ré Simpson , Johann Deterville et Akeel Henry , interprétée par Savannah Ré. Savannah Ré est éditée par Sony Music Publishing.

- écrite par Savannah Ré , et , interprétée par Savannah Ré. Savannah Ré est éditée par Sony Music Publishing. « Western Skies » - écrite et interprétée par Billy Raffoul , éditée par Warner Chappell Music Canada Ltd.

Pour demeurer au fait des dernières nouvelles, suivez le Prix de la chanson SOCAN sur les réseaux sociaux @SOCANMusique et sur Twitter en utilisant le mot-clic #PrixSOCAN.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs et éditeurs de musique et d'artistes visuels partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus, uniquement au Canada. Son effectif de membres compte plus de 175 000 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique et artistes visuels, tandis que plus de 100 000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques, ainsi qu'à son engagement d'être le leader mondial de la transformation de la gestion des droits, la SOCAN se dédie à la défense d'une vérité fondamentale : la musique et les arts visuels ont une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

Les gagnants des précédentes éditions du Prix de la chanson SOCAN sont : Félix Dyotte, « Maintenant ou jamais » (2020), TIZZO, « On fouette » (2019) ; LOUD, « 56 k » (2018); Klô Pelgag et Karl Gagnon, « Les ferrofluides-fleurs » (2017) ; Laurence Nerbonne, « Rêves d'été » (2016) ; Antoine Corriveau, « Le Nouveau vocabulaire » (2015) ; Patrice Michaud, « Mécaniques générales » (2014) ; Keith Kouna, « Batiscan » (2013) ; Koriass, « St-Eustache » (2012) ; Galaxie, « Piste 1 » (2011) ; Vulgaires Machins, « Parasites » (2010) ; Bernard Adamus, « La question à 100 piasses » (2009) ; Karkwa, « Oublie pas » (2008) ; Tricot Machine, « L'Ours » (2007); Ève Cournoyer, « Tout arrive » (2006).

Les gagnants des précédentes éditions du SOCAN Songwriting Prize sont : William Prince, « The Spark » (2020), grandson, "Blood // Water" (2019); Partner, « Play The Field » (2018); PUP, « DVP » (2017) ; Fast Romantics, « Julia » (2016); Dear Rouge, « I Heard I Had » (2015); Alejandra Ribera, « I Want » (2014) ; Mo Kenney, « Sucker » (2013); Kathleen Edwards, « A Soft Place to Land » (2012); Katie Moore, « Wake Up Like This » (2011); Brasstronaut, « Hearts Trompet » (2010) ; D-Sisive, « Nobody With a Notepad » (2009) ; The Weakerthans, « Night Windows » (2008); Abdominal, « Pedal Pusher » (2007); Propagandi, « A Speculative Fiction » (2006).

