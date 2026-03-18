Budget du Québec 2026-2027 - LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS ACCUEILLE LE BUDGET AVEC SOULAGEMENT

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - La Fédération des cégeps accueille avec soulagement le budget du Québec 2026-2027 déposé aujourd'hui par le ministre des Finances, Éric Girard. L'augmentation du budget de 3,7 % en enseignement supérieur devrait permettre de couvrir les coûts de système, dont les indexations salariales, ainsi que la croissance de la population étudiante.

« Le gouvernement reconnaît l'importance de l'enseignement supérieur en lui accordant la deuxième plus forte hausse budgétaire, tout en soulignant le rôle essentiel des cégeps. Nous sommes heureux de constater que plusieurs messages portés par le réseau ont été entendus. Toutefois, des investissements supplémentaires demeurent nécessaires pour répondre aux besoins majeurs en infrastructures », a déclaré Marie Montpetit, présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps.

La Fédération se réjouit par ailleurs de voir reconduit le Plan d'action sur la réussite en enseignement supérieur pour la prochaine année pour favoriser la persévérance et la réussite étudiante, au cœur de la mission des cégeps. Elle souligne aussi la poursuite de mesures pour accompagner la population étudiante aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Des montants insuffisants pour les infrastructures

La Fédération des cégeps demandait 950 M$ de dollars pour les infrastructures pour l'année à venir, alors que les investissements supplémentaires sont de 370,2 M$ au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2026-2036 pour les cégeps. Ces montants sont nettement en bas des seuils qui seraient requis pour résorber le déficit du maintien d'actifs et financer la mise à niveau des bâtiments et du parc d'équipements. Avec seulement 35 % du parc considéré en bon état, il devient de plus en plus difficile pour les cégeps de répondre pleinement à leurs obligations en matière de santé et de sécurité. Par voie de conséquence, ce budget ne permettra pas d'offrir l'oxygène nécessaire aux cégeps pour absorber la forte croissance des effectifs étudiants dans certains cégeps et moderniser les équipements pédagogiques.

Au cours des prochaines semaines, la Fédération travaillera de concert avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour que soient précisées les modalités de mise en œuvre de ce budget et pour veiller à ce que les financements annoncés soient rapidement accessibles aux 48 cégeps.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec, créée en 1969 pour promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, d'affaires juridiques, de communication, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, de relations du travail et de ressources informationnelles. www.fedecegeps.ca

SOURCE Fédération des cégeps

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