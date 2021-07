Finale de la coupe Stanley 2021 - Montréal offre le visionnement gratuit des prochains matchs du Canadien au Quartier des spectacles

MONTRÉAL, le 1er juil 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec grand plaisir que la Ville de Montréal offrira dès ce vendredi aux partisans et partisanes du Canadien de Montréal la possibilité d'encourager leur équipe favorite en visionnant gratuitement, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, les matchs de la finale de la Coupe Stanley 2021 au Quartier des spectacles de Montréal. Une annonce qui fait suite aux nouvelles directives émises aujourd'hui par le gouvernement du Québec en matière de rassemblements dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.

« Depuis plusieurs jours déjà, nous travaillons d'arrache-pied afin de trouver des solutions pour offrir aux Montréalais et aux Montréalaises des lieux pour se rassembler, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, afin de visionner gratuitement les matchs du Canadien de Montréal. C'est donc un immense bonheur pour nous que le gouvernement du Québec et la santé publique aient annoncé de nouvelles modalités entourant les rassemblements. Nous tenons d'ailleurs à les remercier à cet effet. Nous nous relevons tranquillement d'une pandémie historique et ce moment rassembleur que représente la finale de la coupe Stanley arrive tout juste à point. Dès ce vendredi, les Montréalais et Montréalaises auront ainsi la possibilité d'encourager leur équipe de hockey favorite, une fierté pour notre métropole, dans sa quête de la 25e coupe Stanley, et ce, lors de visionnements gratuits organisés conjointement avec le Quartier des spectacles » a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Quelle joie de retrouver le sourire de tous les partisans au rythme des victoires du Canadien de Montréal et de pouvoir réunir à nouveau des milliers de Montréalaises et de Montréalais sur la place des Festivals après une si longue absence. Dans un élan solidaire et rassembleur, et dans un environnement sécuritaire qui respecte les règles de santé publique, le Partenariat du Quartier des spectacles est très emballé de pouvoir proposer gratuitement une série de projections publiques des matchs de cette finale de la coupe Stanley qui est déjà tout aussi exceptionnelle qu'historique. Montréal, ville au cœur battant… au rythme de la Sainte-Flanelle! Célébrons! » a affirmé Monique Simard, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles.

Les détails concernant les visionnements seront communiqués sous peu.



SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

