Finale de la Coupe du Monde de la Pâtisserie : L'équipe canadienne remporte le prix spécial éco-responsable. L'ITHQ félicite les siens!

MONTRÉAL, le 21 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) félicite chaleureusement Patrick Bouilly, professeur de pâtisserie à l'ITHQ, et Daniel Garcia, coordonnateur de la formation professionnelle, qui se sont démarqués à la finale de la Coupe du Monde de la Pâtisserie. L'équipe canadienne a remporté le prix spécial éco-responsable et s'est classée au 10e rang de la compétition face à dix-neuf (19) autres pays. À titre de candidat et spécialiste du sucre, Patrick Bouilly a dignement représenté le Canada aux côtés de Jacob Pelletier, maître chocolatier, et Ross Baisas, expert en sculpture sur glace. Daniel Garcia, quant à lui, agissait à titre de président d'équipe, en participant notamment au jury des épreuves de dégustation.

L’équipe canadienne a remporté le prix spécial éco-responsable à la Coupe du Monde de la Pâtisserie. De gauche à droite : Ross Baisas, Jacob Pelletier, Patrick Bouilly, Daniel Garcia (crédit photo : Chefs Canada) (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

« Félicitations à l'équipe canadienne! Je suis très fière de cette participation remarquée de notre professeur Patrick Bouilly et de notre coordonnateur de programme, Daniel Garcia, au plus important concours de pâtisserie au monde, une première en 15 ans pour le Canada! Je suis d'autant plus admirative de l'équipe canadienne qui remporte le prix spécial éco-responsable, une reconnaissance internationale de son engagement en faveur du développement durable. Ce prix revêt une signification encore plus importante à la lumière de la thématique 2023 autour du changement climatique. Je reconnais derrière cette distinction les valeurs de l'ITHQ portées par nos professeurs qui contribuent depuis plusieurs années à transmettre aux futurs chefs les meilleures pratiques en la matière. Bravo messieurs pour ce succès! » - L'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ.

La Coupe du Monde de la Pâtisserie

En plus de mettre au défi les meilleurs pâtissiers des quatre coins du globe, la Coupe du Monde de la Pâtisserie fait la part belle à chacun de ses métiers. En effet, chaque pays rassemblait 3 pâtissiers spécialisés en sucre, en crème glacée et en chocolat, afin qu'ils relèvent les épreuves proposées dans leurs domaines respectifs. Les candidats de chaque pays en compétition avaient dix (10) heures pour réaliser quarante-deux (42) desserts de dégustation et 3 pièces artistiques sous le thème du changement climatique. Une occasion de mettre en valeur la maîtrise de leur technique, l'ampleur de leur talent et les produits d'exception de leur pays.

Le prix spécial écoresponsable

Fort de son rôle d'influenceur, la Coupe du Monde de la Pâtisserie a mis un point d'honneur à promouvoir, tout au long de la compétition, une pâtisserie plus durable, responsable et respectueuse de l'environnement. Le prix spécial éco-responsable est attribué depuis 2017 à l'équipe s'étant démarquée dès ses entrainements avec la mise en place d'actions concrètes entourant le développement durable, notamment quant aux origines et à la sélection des matières premières, à la réduction du gaspillage alimentaire, à la redistribution des produits utilisés et transformés, etc.

Cliquer ici pour accéder à des photos du concours en haute résolution.

(Crédits : Chefs Canada)

À propos de l' Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la gastronomie et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles et deux restaurants d'application pédagogique, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi du perfectionnement aux professionnels, des services-conseils aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public.

Renseignements: Ophélie Simoncelli, Responsable communications - relations publiques, 514 282-5111, poste 4078, [email protected]; Julie Serero, Responsable, communications - relations médias, 514 282-5111, poste 4142, [email protected]