Fin du lock-out pour les membres d'Unifor travaillant à la cimenterie Ash Grove

JOLIETTE, QC, le 7 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Réunis hier soir en assemblée spéciale, les membres de la section locale 177 d'Unifor ont voté en faveur de la recommandation du conciliateur, mettant ainsi fin au lock-out qui perdurait depuis plus de 16 mois.

« Nous sommes fiers de la détermination de nos membres qui se sont tenus debout et n'ont jamais baissé les bras. Grâce à leur ténacité, ce conflit se règle de façon favorable. Il est maintenant temps de panser les plaies et de retourner vers une vie normale » déclare Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

L'entente conclue pour les trois prochaines années comprend notamment des augmentations de salaire de 7.5 % à la signature, 3.5 % pour la deuxième année et une augmentation équivalente à l'IPC pour la troisième année.

« Nous sommes très fiers de nos membres et nous sommes extrêmement reconnaissants de toute l'aide que nous avons reçue des sections locales d'Unifor de partout au Canada ainsi que des autres syndicats. Le soutien financier de nos consœurs et confrères nous aura permis de continuer le combat jusqu'au bout » s'exclame Éric Giasson, président de la section locale 177.

Les travailleurs et travailleuses reprendront graduellement le travail à compter du 17 octobre 2022 selon un protocole de retour au travail négocié avec l'employeur.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Renseignements: Véronique Figliuzzi, responsable des communications, Unifor-Québec, (514) 212-6003, [email protected]