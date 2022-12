Fin du conflit de travail pour les membres d'Unifor travaillant chez WestRock à La Tuque

LA TUQUE, QC, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les membres des sections locales 530 et 27Q d'Unifor, travaillant pour WestRock à La Tuque, ont voté en faveur de l'hypothèse de règlement du conciliateur qui leur a été présenté lundi en assemblée générale, mettant ainsi fin au conflit de travail.

Le nouveau contrat de travail est d'une durée de quatre ans et comprend des augmentations de salaire totalisant 11,75 % pour la durée de la convention collective. Il comprend également une bonification de la contribution de l'employeur à l'assurance médicale et dentaire, une bonification des primes d'assurance-vie et assurance salaire longue durée, l'ajout d'une prime pour les quarts de nuit et plusieurs autres gains.

« Je salue la détermination des membres qui ont eu le courage d'affronter leur employeur dans un contexte économique sans précédent » affirme le directeur québécois Daniel Cloutier.

Rappelons que les membres des sections locales 530 et 27Q avaient déclenché une grève de 24 heures le 29 novembre dernier et que l'employeur avait, par la suite, décrété un lock-out.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Renseignements: Véronique Figliuzzi, responsable des communications, Unifor-Québec, (514) 212-6003, [email protected]