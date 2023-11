Fin du conflit de travail en vue à la SQDC

MONTRÉAL, le 8 nov. 2023 /CNW/ - La grève qui touche 24 succursales de la SQDC à travers le Québec pourrait prendre fin bientôt. Hier, les deux parties ont reçu une recommandation du conciliateur, qu'elles ont acceptée. Le syndicat a convenu de la présenter à ses quelque 230 membres de la section locale 5454 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) en vue de renouveler leur convention collective. Il en recommandera l'adoption.

Cette recommandation sera donc soumise au vote en assemblée générale spéciale le 12 novembre, et si elle est acceptée, ce sera la fin du conflit de travail, qui dure depuis plus de 18 mois.

« Nous sommes parvenus à une sortie de crise qui permettrait enfin aux travailleurs et travailleuses que nous représentons d'avoir des conditions salariales dignes d'une société d'État. Ce sont eux et elles qui auront le dernier mot, mais notre comité de négociation estime que cette recommandation mérite d'être acceptée », de commenter Daniel Morin, conseiller syndical au SCFP.

Conformément aux pratiques usuelles du monde syndical, le SCFP présentera d'abord le contenu de la recommandation à ses membres lors de l'assemblée générale spéciale, après quoi il en communiquera publiquement les faits saillants.

