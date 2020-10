Un projet de 160 000 $

MONTRÉAL, le 9 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Verdun, en collaboration avec Nature-Action Québec (NAQ), est fier d'annoncer la fin des travaux de restauration et de mise en valeur des berges du lac des Battures. Ce projet, qui représente un investissement de près de 160 000 $, a été mené à bien grâce à la contribution financière de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dans le cadre de la mise en place de la Trame verte et bleue du Grand Montréal (51 000 $), ainsi que la Fondation de la faune du Québec et de son partenaire financier Hydro-Québec (56 500 $).

Parmi les travaux réalisés, on compte la mise en place d'une passerelle sur pilotis avec une plateforme d'observation; la création de trois radeaux végétalisés flottants qui serviront d'habitats pour la faune aviaire; l'aménagement d'une prairie humide avec la plantation de centaines de végétaux en rive du lac; l'installation d'un parcours d'affichettes dans le boisé du Domaine Saint-Paul pour identifier la flore printanière; ainsi que l'ajout d'un banc, d'un panneau d'interprétation et d'une jumelle panoramique.

Ces aménagements permettront de créer de nouveaux habitats fauniques et de restaurer une partie des berges aux prises avec la présence du phragmite, une espèce végétale exotique envahissante qui ceinture présentement le lac des Battures. De plus, la nouvelle passerelle et le mobilier urbain permettront au public d'observer la faune de plus près et de profiter des magnifiques paysages qu'offre cette oasis nature en plein cœur de Montréal.

« L'arrondissement de Verdun possède une nature très riche et ces travaux de mise en valeur vont permettre de la préserver tout en offrant aux visiteurs et aux citoyens du Grand Montréal la chance d'en profiter davantage », a souligné la mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, Mme Valérie Plante. « C'est avec des projets comme celui-ci que se concrétise la vision émanant du Plan métropolitain d'aménagement et de développement pour une région plus verte et plus durable, et j'en félicite ses artisans. »

« Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par l'équipe de Nature-Action Québec au cours de la dernière année, afin de restaurer et de mettre en valeur les berges du lac des Battures », a souligné le maire de l'arrondissement de Verdun et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, Jean-François Parenteau. « Je remercie par ailleurs la Communauté métropolitaine de Montréal, la Fondation de la faune du Québec et Hydro-Québec pour le soutien financier important qu'ils ont accordé à ce projet », a ajouté M. Parenteau.

« Hydro-Québec félicite les artisans du projet de restauration et de mise en valeur des berges du lac des Battures. Nous sommes confiants que ces aménagements bénéficieront à la faune locale et contribueront à sensibiliser la population à la richesse et à la sensibilité des milieux naturels en milieu urbain », a ajouté Carlo Gagliardi, directeur général de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement.

« L'Île-des-Sœurs fait partie du parcours migratoire de plusieurs espèces d'oiseaux », a mentionné Élise Bélanger, chargée de projets chez NAQ. « Les aménagements réalisés au lac des Battures contribueront au maintien d'habitats de qualité pour la faune aviaire, dont le petit blongios, une espèce à statut précaire qui y trouve refuge ».

À propos de la Trame verte et bleue du Grand Montréal

La Trame verte et bleue est un réseau récréotouristique qui protège et met en valeur les milieux naturels, les paysages et le patrimoine bâti du Grand Montréal, au bénéfice des citoyens. Financés par la Communauté métropolitaine de Montréal, le gouvernement du Québec et les municipalités, les multiples projets de la Trame favorisent le transport actif et collectif, et contribuent notamment à maintenir la biodiversité, à atténuer les impacts des changements climatiques, à améliorer la qualité de vie des citoyens et à renforcer l'attractivité de la région métropolitaine. Pour en savoir plus, visitez le www.cmm.qc.ca.

Nature-Action Québec (NAQ) est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui a pour mission de guider les personnes et les organisations dans l'application de meilleures pratiques environnementales. Que ce soit par la conservation, la restauration environnementale, la sensibilisation, l'éducation ou la communication, NAQ réalise chaque année près de 350 mandats en environnement. Depuis 2008, l'arrondissement de Verdun a confié à NAQ le mandat de réaliser des travaux d'entretien, d'aménagement, de surveillance des écosystèmes et de sensibilisation des usagers dans les habitats naturels de la Pointe-Sud de L'Île-des-Sœurs. Ces activités visent à assurer le maintien de l'intégrité écologique et la pérennité de ces habitats.

