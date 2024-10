Fin des travaux de reconstruction de la chaussée en béton de l'autoroute 40 en direction est, entre Sainte-Anne-de-Bellevue et Kirkland

MONTRÉAL, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que les travaux de reconstruction de la chaussée en béton de l'autoroute 40 (Félix-Leclerc) en direction est, entre le boulevard des Anciens-Combattants, à Sainte-Anne-de-Bellevue et le boulevard Saint-Charles, à Kirkland, se sont terminés le 28 octobre dernier. Grâce à ces opérations, la chaussée en béton de l'autoroute 40 en direction est aura une durée de vie d'environ 50 ans.

Le projet, pour lequel l'échéancier annoncé a été respecté, a été exécuté en deux phases principales. Dans un premier temps, les travaux de reconstruction de la chaussée en béton ont été effectués sur l'autoroute 40 en direction est entre le boulevard des Anciens-Combattants, à Sainte-Anne-de-Bellevue, et l'avenue Lee, à Baie-D'Urfé. Pendant cette première phase de travaux, qui s'est réalisée du printemps 2021 au printemps 2023, la voie de desserte a été raccordée entre le boulevard des Anciens-Combattants et l'avenue Pirie. L'entrée de l'autoroute 40, en direction est, en provenance du boulevard des Anciens-Combattants a également été déplacée plus à l'est.

Ensuite, les interventions de reconstruction de la chaussée en béton de l'autoroute 40 en direction est ont été entreprises entre l'avenue Lee, à Baie-D'Urfé, et le boulevard Saint-Charles, à Kirkland. La seconde phase de travaux de cet important chantier s'est amorcée au printemps 2023 et s'est achevée le 28 octobre 2024.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration durant la réalisation des travaux.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

