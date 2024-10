Fin des travaux de réaménagement de la route 139 à Granby

GRANBY, QC, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la fin des travaux de réaménagement de la route 139, entre la route 112 et la rue Dufferin, à Granby. Ces derniers marquent la conclusion d'une série d'interventions amorcées en 2018 visant à améliorer la fluidité et la sécurité sur cet axe névralgique de la région.

Dorénavant, les quelque 15 000 usagers de la route qui empruntent quotidiennement ce tronçon de 3,7 km pourront bénéficier d'une expérience de conduite améliorée grâce aux voies doublées qui diminuent les risques de congestion et au réaménagement des intersections qui permet des manœuvres de virage plus sécuritaires. Les travaux, dont le coût s'élève à un peu plus de 26 M$, s'inscrivent dans le projet global d'amélioration du secteur qui totalise un investissement estimé à 100 M$.

Citation

« Après des travaux amorcés en 2018, je suis heureux de pouvoir annoncer la fin de cet important chantier! Quel beau travail accompli par les différentes équipes qui ont toutes démontré un grand savoir-faire. Comme député de Granby, je comprends l'impatience des différents utilisateurs du réseau routier d'ici de pouvoir profiter de ces nouvelles infrastructures. Les améliorations réalisées sur cet axe routier contribueront à la vitalité de notre belle région, notamment à celle des nombreux acteurs économiques directement touchés par ces changements. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

En plus du doublement des voies, le projet compte l'intégration d'un îlot central muni d'un système d'éclairage, l'ajout de voies de virage, la construction d'amorces de trottoirs et l'ajout de phases protégées aux traverses piétonnes pour permettre une meilleure cohabitation entre les véhicules, les piétons et les cyclistes.

La Ville de Granby a assumé un peu plus de 5 % de la facture des travaux, soit 1,5 M$ qui comprennent la construction d'amorces de trottoirs, la prolongation des réseaux d'eau potable et d'égout sanitaire ainsi que l'aménagement d'une piste polyvalente.

a assumé un peu plus de 5 % de la facture des travaux, soit 1,5 M$ qui comprennent la construction d'amorces de trottoirs, la prolongation des réseaux d'eau potable et d'égout sanitaire ainsi que l'aménagement d'une piste polyvalente. Le projet entre la route 112 et la rue Dufferin fait partie d'une série d'interventions réalisées depuis 2018 sur la route 139, entre l'autoroute 10 et le Zoo de Granby, qui se détaille ainsi : réaménagement de l'intersection avec la rue Cowie, à Granby (2018); réaménagement de l'intersection avec la rue Brodeur, à Saint-Alphonse-de-Granby (2019); réaménagement de l'intersection avec le boulevard Industriel, à Granby (2020); construction d'un pont parallèle au pont Choinière sur la route 139, au-dessus de l'autoroute 10, à Saint-Alphonse-de-Granby (2021-2022); reconfiguration de l'intersection des routes 112 et 139 par l'ajout d'un pont d'étagement, à Granby (2022-2023).

la rue Dufferin fait partie d'une série d'interventions réalisées depuis 2018 sur la route 139, entre l'autoroute 10 et le Zoo de Granby, qui se détaille ainsi :

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Sources : Geneviève Tremblay, Conseillère stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 654-8246, [email protected]; Maxime Bélanger, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, Tél. : 438 838-3952, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724