Fin de session parlementaire à Québec - Un automne chargé pour les municipalités, selon l'UMQ

MONTRÉAL, le 11 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que l'Assemblée nationale du Québec ajourne aujourd'hui ses travaux pour la période des Fêtes, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) dresse un bilan de la dernière session parlementaire.

« Les derniers mois ont été marqués par les consultations sur la réalité policière et le dépôt de cinq projets de loi d'importance pour les municipalités. Ces pièces législatives avaient pour thèmes la relance de l'économie, la modernisation de la collecte sélective, les inondations, les véhicules hors route et la protection du patrimoine. Les municipalités sont sur tous les fronts et l'automne l'a bien démontré », a indiqué la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

Dans son bilan, l'Union déplore le report de l'étude détaillée du projet de loi 67 sur les inondations en février 2021, à quelques semaines des crues printanières. « En situation de crise, on a un devoir collectif de répondre efficacement et rapidement à nos citoyennes et citoyens. En reportant l'étude détaillée à l'an prochain, on perd non seulement des mois importants mais aussi notre agilité acquise au cours de la dernière année. Le projet de loi est la première étape, conditionnelle à l'adoption d'un cadre normatif. L'un dépend de l'autre. Les délais deviennent maintenant extrêmement serrés, c'est assez inquiétant pour le milieu municipal », a ajouté madame Roy.

L'Union a profité de l'occasion pour présenter ses priorités pour la prochaine année. Trois chantiers sont déjà à l'ordre du jour pour les municipalités, dont l'accompagnement des corps policiers municipaux pour les interventions en lien avec la santé mentale, la construction de logements sociaux et abordables dans toutes les régions du Québec ainsi que les élections municipales de novembre 2021 dans un contexte de crise sanitaire.

