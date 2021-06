Fin de session parlementaire à Ottawa - Plusieurs gains importants pour le milieu municipal, estime l'UMQ

MONTRÉAL, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Alors que les parlementaires fédéraux ajournent aujourd'hui leurs travaux à la Chambre des communes pour la période estivale, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se montre satisfaite de la dernière session parlementaire à Ottawa. Pour l'UMQ, les derniers mois ont en effet permis au milieu municipal de réaliser plusieurs avancées sur la scène fédérale, particulièrement au chapitre du financement des infrastructures.

« Depuis le début de l'année, l'Union a travaillé fort pour faire avancer plusieurs dossiers-clés pour les municipalités. Ce travail nous a permis de faire plusieurs gains importants. Je pense tout de suite à la majoration des sommes versées aux municipalités par le biais du Fonds de la taxe sur l'essence. Pour le Québec, c'est un montant supplémentaire estimé de 495 millions de dollars. C'est une aide considérable pour l'entretien et la réparation de nos infrastructures, et ce, particulièrement dans un contexte de relance », a souligné d'entrée de jeu le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Par ailleurs, l'Union retient de la dernière session les sommes annoncées en ce qui a trait à la construction et à la réparation des logements sociaux et abordables ainsi qu'à la lutte contre l'itinérance.

« Ces avancées sont pour nous plus que nécessaires dans un contexte où l'équilibre est très fragile entre la demande et l'offre autant dans les centres urbains que dans les régions. Maintenant, notre priorité est de travailler sur les résultats. », a ajouté Monsieur Côté.

« À titre de représentant de l'UMQ au sein du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), je suis particulièrement fier du travail conjoint réalisé au cours des derniers mois entre les élues et élus municipaux du Québec et d'ailleurs au pays. Ces efforts ont mené à des résultats tangibles pour les municipalités et permis de renforcer le partenariat fédéral-municipal, au bénéfice de nos communautés. L'UMQ et la FCM poursuivront leur étroite collaboration, au cours des prochains mois, afin de porter la voix des gouvernements locaux à Ottawa », a indiqué pour sa part monsieur Normand Dyotte, administrateur de l'UMQ, représentant de l'Union au conseil d'administration de la FCM et maire de Candiac.

Parmi les faits saillants de la dernière session parlementaire, l'UMQ retient particulièrement :

L'annonce d'investissements additionnels de 15 milliards $ sur huit ans pour financer le transport collectif;

L'augmentation à 2,2 milliards $ pour la prochaine année du transfert aux municipalités du Fonds de la taxe sur l'essence;

Le dépôt du budget fédéral 2021-2022, qui prévoit injecter plus de 100 milliards $ sur trois ans pour relancer l'économie dans toutes les régions;

L'annonce d'investissements totalisant 30 milliards $ sur les cinq prochaines années et de 8,3 milliards par la suite pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Au cours des prochains mois, l'UMQ portera une attention particulière à certains dossiers prioritaires sur la scène fédérale, dont :

Les impacts de la pénurie de main-d'œuvre sur la relance économique des régions;

Le rattrapage en matière de logement, partout au Québec;

L'adaptation et la lutte aux changements climatiques.

Rappelons par ailleurs que, le 14 mai dernier, tous les chefs des quatre principaux partis fédéraux étaient réunis virtuellement à l'occasion d'une tribune animée par la journaliste et analyste politique Emmanuelle Latraverse dans le cadre des Assises 2021 de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

