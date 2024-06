Fin de session parlementaire à Ottawa

Importance d'une action fédérale renforcée

MONTRÉAL, le 21 juin 2024 /CNW/ - Alors que les parlementaires fédéraux ont ajourné leurs travaux à la Chambre des communes pour l'été, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) saisit l'occasion pour réitérer au gouvernement fédéral la nécessité de contribuer fortement à l'effort collectif en matière d'habitation, de lutte contre les changements climatiques, de financement de transport collectif et d'investissement en infrastructures.

Au cours de cette dernière session parlementaire, l'Union a formulé plusieurs demandes au gouvernement fédéral, notamment :

Bonifier de manière significative l'enveloppe dédiée au Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires ( PAIA ), afin de soutenir davantage de projets de réhabilitation visant à améliorer la sécurité dans les aéroports et aérodromes régionaux.

afin de soutenir davantage de projets de réhabilitation visant à améliorer la sécurité dans les aéroports et aérodromes régionaux. Reporter la date des élections fédérales 2025 prévue au projet de loi C-65, afin de minimiser la période de concomitance avec l'élection générale municipale au Québec.

prévue au projet de loi C-65, afin de minimiser la période de concomitance avec l'élection générale municipale au Québec. Augmenter de 3,5 milliards de dollars par an le financement fédéral pour le logement, et mettre en place rapidement une concertation entre les gouvernements fédéral et provincial sur l'utilisation des fonds pour les campements.

Parallèlement, l'UMQ se réjouit de la conclusion récente d'une entente concernant le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ), bien qu'elle aurait dû être conclue l'année dernière. Ce programme est vital pour le financement des infrastructures municipales. Cependant, la volonté du fédéral d'ajouter des conditions au financement inquiète le milieu municipal québécois.

« L'UMQ a constamment défendu les intérêts des gouvernements de proximité lors de cette dernière session parlementaire à Ottawa. L'équipe de l'UMQ a démontré un engagement actif, assurant la continuité des relations avec nos partenaires institutionnels et les divers ministères. » a déclaré le président de l'UMQ et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse.

