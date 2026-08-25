Fin de la troisième mission de suivi réactif de l'UNESCO au site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo

GATINEAU, QC, le 25 août 2026 /CNW/ -- La mission de suivi réactif du Centre du patrimoine mondial (CPM) de l'UNESCO et de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) au site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo a pris fin le 23 août 2026.

La semaine passée a offert aux délégués l'occasion de visiter des lieux clés du site du patrimoine mondial et d'échanger avec les nations et communautés autochtones, les gouvernements et les organisations partenaires participant à la gestion des terres et des eaux liées au site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo.

La mission a examiné les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d'action pour le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo depuis la mission de suivi réactif de 2022 et a souligné les efforts de collaboration en matière d'intendance visant à protéger les valeurs naturelles qui contribuent à la valeur universelle exceptionnelle du site. Les discussions ont porté sur les effets cumulatifs associés au développement industriel le long des rivières de la Paix et Athabasca, la conservation et le suivi à long terme des populations de bisons des bois et de grues blanches et de leurs habitats, ainsi que les progrès réalisés vers l'établissement d'une gouvernance partagée avec les 11 nations autochtones et organisations liées au parc national Wood Buffalo.

Les délégués ont pris connaissance des principales réalisations depuis 2022, notamment les progrès continus vers la gouvernance commune, les travaux dirigés par les Autochtones et réalisés en collaboration dans le cadre du Programme intégré de recherche et de surveillance afin de mieux comprendre l'état du delta Paix-Athabasca, les avancées liées à l'hydrologie et aux débits écologiques, l'ouverture de la station de terrain et la continuité de l'intégration des connaissances autochtones et de la science occidentale dans les programmes de recherche et de surveillance.

Les délégués ont également visité des zones clés d'importance écologique au sein du parc national Wood Buffalo, notamment le delta Paix-Athabasca, des formations karstiques de gypse d'importance géologique, des paysages récemment touchés par les feux de forêt, ainsi que la nouvelle station de terrain conçue et réalisée conjointement. La station de terrain est une installation de 10,7 millions de dollars qui soutient la recherche, l'échange de connaissances et la collaboration entre partenaires autochtones, chercheurs et membres de la communauté.

Cette mission marque une étape importante dans la mise en œuvre continue du Plan d'action et pour les efforts plus larges visant à protéger la valeur universelle exceptionnelle du site pour les générations présentes et futures.

Parcs Canada examinera les conclusions et recommandations de la mission dès qu'elles seront disponibles et continuera de travailler avec ses partenaires pour faire avancer le Plan d'action et répondre aux menaces qui pèsent sur le site du patrimoine mondial.

Le financement annoncé dans le cadre de la stratégie « Une force de la nature » en mars 2026 réaffirme l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard du Plan d'action pour le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo en allouant 90 millions de dollars sur cinq ans pour poursuivre la mise en œuvre du Plan d'action et soutenir le rétablissement de deux populations de bisons des bois le long de la frontière entre l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest.

Parcs Canada remercie tous les participants de leur temps, de leurs connaissances et de leurs contributions tout au long de la mission et se réjouit de poursuivre ce travail de collaboration avec les nations et communautés autochtones, les gouvernements et les partenaires. Le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'UICN vont préparer un rapport de la mission de suivi réactif contenant des conclusions et des recommandations qui éclaireront les délibérations de la 49e session du Comité du patrimoine mondial, qui se tiendra à Istanbul, en Turquie, du 27 juin au 7 juillet 2027.

SOURCE Parcs Canada (HQ)

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