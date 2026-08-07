Avis aux Médias - Disponibilité média au Parc national de la Mauricie.

SHAWINIGAN, QC, le 7 août 2026 /CNW/ -- L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national, et Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, seront disponibles pour les médias afin de souligner le Laissez-passer Un Canada fort.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : le lundi 10 août 2026 Heure : 10 h 45 (HAE)

11 h 15 (HAE) possibilité de prise d'images dans le parc Lieu : Parc national de la Mauricie, entrée Saint-Jean-Des-Piles; Pavillon Rivière-à-la-pêche (à 6 km de l'entrée) R.S.V.P. : Veuillez confirmer votre présence auprès de [email protected]

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements: William Des Marais, Conseiller en politiques, Secrétaire d'État (Nature), [email protected], 343 549-8675