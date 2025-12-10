/R E P R I S E -- Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle pour le dépôt d'une pétition de près de 66 000 signataires visant à abroger la Loi 2/

QUÉBEC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, M. Marc Tanguay, ainsi qu'Édouard Rochefort, étudiant en médecine à l'Université Laval, feront un point de presse mercredi 10 décembre à 11h 35.

DATE : Mercredi 10 décembre 2025



HEURE : 11h35



LIEU : Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

