/R E P R I S E -- Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle pour le dépôt d'une pétition de près de 66 000 signataires visant à abroger la Loi 2/
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
10 déc, 2025, 07:00 ET
QUÉBEC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, M. Marc Tanguay, ainsi qu'Édouard Rochefort, étudiant en médecine à l'Université Laval, feront un point de presse mercredi 10 décembre à 11h 35.
|
DATE :
|
Mercredi 10 décembre 2025
|
HEURE :
|
11h35
|
LIEU :
|
Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-580-9754, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]
Partager cet article