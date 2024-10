Tout au long de la saison, les équipages ont suivi une formation d'éducation culturelle, y compris l'Inuit Qaujimajatuqangit (savoir traditionnel des Inuits), une formation en première intervention en cas de déversement d'hydrocarbures, et un exercice de survie et de sauvetage sur terre. De tels exercices aident le personnel de la Garde côtière canadienne à mieux comprendre la région, à améliorer les partenariats, et à renforcer les relations avec les membres des collectivités pour les futures opérations de recherche et sauvetage. Le personnel de la Station d'intervention maritime en Arctique travaille en collaboration avec la Garde côtière auxiliaire canadienne, les communautés inuites et d'autres organisations et organismes partenaires du Nord, afin d'accroître la sécurité maritime dans l'Arctique.

Dans l'ouest de la baie d'Hudson, toute urgence maritime peut être signalée au Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage à Trenton, 24 heures sur 24, 365 jours par année, au numéro sans frais 1‑800‑267-7270 ou par radio VHF (canal 16).

Inaugurée en 2018 sous le nom de Station d'embarcations de sauvetage côtier du Nord, la Station d'intervention maritime en Arctique est la première installation de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne en Arctique, et son personnel est composé d'Autochtones, embauchés et formés par la Garde côtière canadienne. Il s'agit d'une étape importante dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada, qui vise à améliorer la sécurité maritime dans les eaux arctiques en partenariat avec les communautés autochtones.

