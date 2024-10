MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui marque officiellement la fin de la saison des croisières 2024 au Port de Montréal avec le départ des deux derniers navires, le Insignia et le Nautica de la compagnie Oceania. Au cours de cette saison, l'Administration portuaire de Montréal (APM) a accueilli plus de 50 000 passagers et 20 navires de 14 lignes de croisières, en provenance de divers pays à travers le monde, tels que les États-Unis, l'Islande, le Groenland, la Norvège, et plusieurs autres. Parmi les moments forts de la saison, l'arrivée de neuf nouveaux navires a marqué une étape importante, renforçant ainsi l'attractivité de Montréal comme une escale portuaire incontournable en Amérique du Nord.

L'événement a été souligné à la Tour du Port de Montréal, en présence de Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal, des officiers des navires Insignia et le Nautica, et de plusieurs acteurs clés du secteur des croisières à Montréal dont Marc-Yves Bertin, premier dirigeant de l'Administration de pilotage des Laurentides.

Le Port de Montréal maintient le cap

« L'arrivée de neuf nouveaux navires cette année témoigne de l'intérêt grandissant des compagnies de croisières pour le Port de Montréal et reflète le fruit de collaborations solides et durables que nous entretenons avec nos partenaires maritimes et locaux », déclare Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal. « Ce travail collectif nous permet d'améliorer constamment nos opérations et infrastructures et de mettre en place des initiatives novatrices, qui attirent chaque année des milliers de croisiéristes. Ensemble, nous renforçons le statut de Montréal en tant qu'escale clé en Amérique du Nord, tout en nous engageant pour un avenir plus respectueux de l'environnement », poursuit-elle.

Des retombées de 25M$ pour Montréal en 2024

L'essor du tourisme de croisière au Port de Montréal ne se limite pas à l'attrait des navires ; il engendre également des retombées économiques significatives, estimées à 25 millions $ pour la saison 2024. Chaque arrivée de passagers constitue une opportunité pour les commerces et les attractions de la ville, ce qui contribue à la création d'emplois directs et indirects. Ce dynamisme économique stimule l'essor d'initiatives locales mettant en valeur le patrimoine montréalais tout en soutenant l'économie locale.

De plus, l'APM mise sur le renforcement de ses liens avec la communauté pour bâtir un environnement favorable à l'accueil des visiteurs, transformant chaque escale en une célébration des richesses de notre métropole, tout en soutenant la croissance économique locale. À cet effet, plus de 248 tonnes de produits du Québec (fruits, légumes, viande, fromages, fruits de mer, œufs) ont été livrées à bord des navires pendant la saison.

Une expérience touristique riche et variée

« Alors que la saison des croisières s'achève, nous célébrons les rencontres mémorables entre Montréal et les visiteurs du monde entier. Nous constatons avec enthousiasme que de plus en plus de croisiéristes recherchent une immersion dans nos quartiers, favorisant ainsi une dispersion des flux touristiques. Chaque croisiériste a eu l'occasion de découvrir la riche histoire de notre métropole, sa gastronomie savoureuse et sa culture vibrante, tout en appréciant la diversité de ses lieux emblématiques, comme le Vieux-Montréal. Nous sommes impatients d'accueillir les passagers à nouveau en 2025 » a déclaré Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

Un apport inestimable aux opérations des croisières

« L'APL est fière d'offrir un service de pilotage maritime sécuritaire et efficace qui contribue à l'essor du Port de Montréal et à l'économie des destinations touristiques qui bordent le fleuve Saint-Laurent. Le système de pilotage que nous déployons entre Les Escoumins et Montréal est possible grâce à l'expertise, au professionnalisme et à la collaboration étroite de nos répartiteurs, de nos équipages de bateaux-pilotes et des pilotes. C'est par le travail méticuleux de toute cette équipe que les navires de croisière provenant du monde entier naviguent sur le fleuve et arrivent à destination, en toute sécurité », a déclaré Marc-Yves Bertin, premier dirigeant de l'Administration de pilotage des Laurentides.

Une performance environnementale exemplaire

Le Port de Montréal a été reconnu pour ses pratiques exemplaires en matière de développement durable et pour sa bonne performance environnementale pour la 17e année consécutive par l'Alliance verte, le principal programme de certification environnementale pour l'industrie maritime nord-américaine.

Le Port de Montréal est également équipé d'un système d'alimentation électrique à quai, permettant aux navires de croisière équipés pour le branchement à quai d'éteindre leurs moteurs pendant leurs escales.

En 2024, 12 navires de croisières se sont branchés au système d'alimentation électrique de l'APM, utilisant 717 064 KWH pour un total de 579,4 tonnes de GES épargnées.

Des perspectives ambitieuses pour 2025

L'APM se projette déjà vers les prochaines saisons avec confiance. Parmi les initiatives à venir, le retour à Montréal de compagnies telles que Silversea et Crystal Cruises, l'accueil de nouveaux navires et l'amélioration des expériences pour les visiteurs, tout en consolidant ses partenariats avec les compagnies de croisières et les acteurs locaux, permettront de maintenir le Port de Montréal comme une destination croisière phare en Amérique du Nord.

« Nous sommes résolument tournés vers l'avenir. Le Port de Montréal ne se contente pas d'être un simple port d'escale : nous souhaitons offrir une expérience exceptionnelle à chaque croisiériste et contribuer encore davantage à la vitalité économique et touristique de la métropole », conclut Mme Gascon.

La saison 2024 en quelques chiffres

Valeur estimée des retombées économiques : 25 M$

Nombre de passagers : 50 000

Nombre d'opérations : 41

Nombre de navires : 20

Nombre de nouveaux navires de croisières accueillis au Port de Montréal pour cette saison : 9

Nombre de branchements d'alimentation électrique à quai : 12

Nombre de kWh consommés à travers le système de branchement électrique à quai : 717 064

Tonnes de GES économisés avec le branchement électrique des navires de croisières : 579,4

Tonnes de fruits et légumes frais locaux : 239

Tonnes de fromages du Québec : 4,4

Tonnes de fruits de mer locaux : 2,7

Tonnes de viande locale : 2,7

Nombre d'œufs locaux : 287 000

Nombre de demandes d'informations reçues par les agents d'accueil de Tourisme Montréal tout au long de la saison : 9500

Nombre de prises en charge de passagers par taxis : 2400 dont 25 % en taxis électriques

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs de l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 93,5 milliards d'activités économiques au Canada.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site mtl.org.

SOURCE Administration Portuaire de Montréal

Pour toute demande médiatique, merci de contacter : Etienne Collins, Directeur, Relations publiques, 514 927-3057, [email protected]