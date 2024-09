Fin de la grève chez Viterra : Les membres d'Unifor sortent victorieux d'un long bras de fer avec l'employeur

BÉCANCOUR, QC, le 19 sept. 2024 /CNW/ - À la suite de plusieurs mois de grève et une résistance déterminée face à l'employeur, les membres d'Unifor travaillant chez Viterra ont voté à 78 % en faveur de l'entente présentée jeudi soir en assemblée, mettant ainsi fin au conflit de travail.

La nouvelle convention collective, d'une durée de quatre ans, comprend des augmentations salariales de 6 % rétroactives au 17 avril 2024, suivies de 4 % au 17 avril 2025, 5 % au 17 avril 2026, et 3 % au 17 avril 2027. En plus de ces hausses de salaire, les travailleurs recevront un boni de signature de 1 500 $ versé dans les 30 jours suivant l'acceptation du contrat de travail, ainsi que des bonis supplémentaires de 1 250 $ le 1er janvier 2025 et le 1er avril 2027 pour les employés toujours en poste à ces dates.

« Cette entente reflète les efforts collectifs de notre comité de négociation et l'unité des membres, qui ont su tenir tête à l'employeur et n'ont jamais baissé les bras. Grâce à leur mobilisation et à leur détermination, nous avons réussi à obtenir des gains importants qui respectent les besoins de nos membres. C'est une victoire pour tous les employés de Viterra » mentionne Marc-André Paré, représentant national pour Unifor Québec.

Rappelons que les travailleuses et travailleurs de l'usine Viterra de Bécancour occupent une place essentielle dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire du Québec. Ils se spécialisent dans le raffinage du canola et du soya pour produire des huiles alimentaires, ainsi que du tourteau, un sous-produit indispensable à l'alimentation animale.

Les membres seront de retour au travail dès lundi.

