Fin de la grève chez Novabus : les membres ratifient l'entente de principe

ST-FRANCOIS-DU-LAC, QC, le 20 juill. 2022 /CNW Telbec/ - C'est dans une proportion de 86 % que les 300 membres de la section locale 1362 d'Unifor, ont ratifié l'entente de principe intervenue avec Novabus, lors d'une assemblée générale tenue le 15 juillet dernier à Trois-Rivières, mettant ainsi fin à la grève générale qui avait été déclenchée le 3 juin 2022.

Le nouveau contrat de travail de 3 ans contient plusieurs améliorations à la convention collective.

« C'est grâce à la ténacité des membres et à la détermination du comité de négociation que nous avons pu obtenir une convention collective à la hauteur des attentes de nos membres » indique Jean-Rod Morin, représentant national d'Unifor Québec.

Rappelons que la convention collective était échue depuis le 16 février 2022 et que les membres avaient rejeté à 99% la dernière offre patronale, la question salariale et le respect des travailleurs et travailleuses étant au cœur des points d'achoppements.

Les parties se sont également entendues pour faire appel au service de prévention et amélioration des relations de travail qui sera assuré par une personne médiatrice-conciliatrice du Ministère du Travail.

« Il y a un travail colossal à faire pour améliorer les relations de travail chez Novabus. C'est pourquoi nous accueillons favorablement que l'employeur accepte de faire appel à ce genre de service » indique le représentant national.

Le conflit de travail a pris fin dimanche matin. L'entreprise étant fermée pour une durée de trois semaines pour la période estivale, les travailleurs et travailleuses reprendront le travail dès le 8 aout prochain.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

