Fin de la grève à l'Université TÉLUQ - L'entente de principe entérinée par les personnes tutrices et le conseil d'administration

QUÉBEC, le 12 juill. 2019 /CNW Telbec/ - L'Université TÉLUQ est heureuse d'annoncer que l'entente de principe pour mettre fin à la grève et conclure une nouvelle convention collective avec les personnes tutrices a été entérinée en soirée par les membres du syndicat des personnes tutrices. Plus tôt en journée, le conseil d'administration de l'Université avait donné son aval à cette entente.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les étudiants de notre université. Je tiens à remercier, pour leur patience et leur compréhension, tous les étudiants dont le cheminement a été entravé par ce conflit de travail. Nous redoublerons d'ardeur pour leur offrir une offre de formation à la hauteur de leurs attentes. Je salue également toutes les personnes - tant du côté patronal que syndical ainsi que les conciliateurs - qui ont participé au blitz de négociations des derniers jours et qui ont travaillé avec acharnement afin de trouver un règlement à la satisfaction des deux parties. L'Université TÉLUQ peut envisager l'avenir avec confiance et poursuivre son développement », a indiqué André G. Roy, directeur général par intérim.

La grève des personnes tutrices prend donc fin. Les personnes tutrices seront de retour au travail en début de semaine prochaine. Les informations pour les étudiants concernant la correction des travaux et examens en attente et la réouverture des inscriptions seront disponibles sur le site Web de l'Université (teluq.ca) au cours de la journée de mardi.

« Cette entente marque une nouvelle étape dans l'implantation du nouveau modèle académique qui vise à favoriser la réussite de nos étudiants. Les personnes tutrices continueront de jouer un rôle important dans le cheminement des étudiants de l'Université TÉLUQ », a conclu Caroline Brassard, directrice de l'enseignement et de la recherche.

