GUANGZHOU, Chine, 27 octobre 2021 /CNW/ - La 130e édition de la Foire chinoise sur l'importation et l'exportation (Foire de Canton) a pris fin le 19 octobre. Xu Bing, porte-parole de la Foire de Canton et directeur général adjoint du Centre du commerce extérieur de la Chine, a déclaré que cette édition de la Foire de Canton, dont le thème était « Canton Fair, Global Share », a ouvert la porte plus grande aux acheteurs mondiaux et a attiré l'attention du monde entier, favorisant un développement collectif avantageux pour chacun.

Une cérémonie d'ouverture a eu lieu lors de la 130e édition de la Foire de Canton. Le premier Pearl River International Trade Forum a été organisé avec succès. La cérémonie d'ouverture, qui a eu lieu le 14 octobre en après-midi, a également été le théâtre du principal forum du Pearl River International Trade Forum. Le forum principal, dont le thème était « China's New Development Provides New Opportunities for the World », a mis en lumière l'engagement de la Chine à ouvrir et à promouvoir le libre-échange, ce qui indique que la Chine partage des occasions de développement avec le monde entier afin de créer un avenir meilleur.

L'intégration traditionnelle et en ligne a donné des résultats remarquables. Environ 26 000 entreprises du pays et de l'étranger ont participé à l'événement en ligne, téléchargeant plus de 2,87 millions de produits, soit une augmentation de 113 600 par rapport à la dernière édition. La plateforme en ligne a été visitée à 32,73 millions de reprises. Les exposants ont présenté 43 000 diffusions en direct qui ont attiré plus de 350 000 spectateurs en ligne. La superficie totale de l'aire d'exposition traditionnelle était d'environ 400 000 m2, et l'événement a accueilli 7 795 exposants sur place. Le complexe de la Foire de Canton a accueilli un total de 600 000 visiteurs.

En dépit de la pandémie et d'autres facteurs, les acheteurs et commissionnaires d'achat étrangers ont participé à l'événement de façon active. Au total, 18 organisations industrielles et commerciales, dont la American Chamber of Commerce in South China et la Korea Trade-Investment Promotion Agency ont permis à plus de 500 entreprises membres de participer à la foire traditionnelle. De plus, 18 entreprises de renommée internationale, dont Walmart, Staples et Auchan, ont organisé des rencontres avec des acheteurs dans le cadre de la foire. Des acheteurs de 228 pays et régions se sont inscrits en ligne, rehaussant le niveau de diversité et de mondialisation au sein de la Foire de Canton.

« La 130e édition de la Foire de Canton s'est déroulée sans heurts, offrant un plus grand nombre de modèles d'affaires et de fonctions. L'événement a atteint son objectif de présenter une édition innovante avec de nombreux points saillants d'une manière sûre, ordonnée et très efficace, tout en contribuant à promouvoir un développement du commerce international de haute qualité et à favoriser la relance économique mondiale », a ajouté Xu Bing.

