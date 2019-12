Fin d'une époque : la production de véhicules cesse chez GM à Oshawa

OSHAWA, ON, le 16 déc. 2019 /CNW/ - Les membres d'Unifor sont attristés par la fin d'une époque alors que la production de véhicules de General Motors à Oshawa cessera cette semaine après plus d'un siècle d'activités.

« La décision de General Motors d'arrêter la production de véhicules sur le lieu de naissance de GM Canada est dévastatrice pour les travailleuses et travailleurs, dont beaucoup viennent de familles de GM qui travaillent à l'usine depuis des générations, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Il ne fait aucun doute que c'est une période difficile pour les travailleuses et travailleurs, pour notre syndicat et pour les gens d'Oshawa. »

La production finale des modèles Chevrolet Silverado et GMC Sierra s'achève cette semaine, mettant fin à l'exploitation de la chaîne de montage.

En novembre 2018, General Motors a annoncé son intention de fermer l'usine primée d'Oshawa. À la suite d'une campagne multimédia agressive menée par Unifor, le syndicat a obtenu une entente de GM pour maintenir une empreinte manufacturière à Oshawa, s'engager à fabriquer des pièces et à créer une piste d'essai de véhicules avancée sur le site.

« Je tiens à souligner le travail acharné et le dévouement des membres qui ont fait de General Motors l'un des principaux fabricants mondiaux, a déclaré Jerry Dias. Nous n'abandonnons pas cet héritage et quand nous allons négocier avec GM l'an prochain, la création d'emplois sera une priorité pour notre syndicat. »

L'usine passera à la fabrication de pièces et produira des pièces de service comme des portes, des capots, des ailes, des hayons arrière et des portes de coffre arrière. Unifor croit qu'il y a de nouvelles occasions d'affaires que GM devrait chercher activement à développer à Oshawa, y compris la production de pièces d'anciens modèles et de produits pour d'autres clients de l'industrie automobile.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec David Molenhuis, représentant aux communications d'Unifor, à l'adresse david.molenhuis@unifor.org ou au 416-575-7453 (cell.).

Liens connexes

http://www.unifor.org