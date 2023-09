Filière batterie - Signature d'une déclaration d'intention entre le Québec et le Nevada

QUÉBEC, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la mission du gouverneur du Nevada, M. Joe Lombardo, à Montréal les 25 et 26 septembre 2023, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a procédé à la signature d'une déclaration d'intention entre les gouvernements du Québec et du Nevada concernant le développement de la filière batterie.

Cette déclaration permettra d'approfondir la coopération entre le Québec et le Nevada dans le secteur des batteries pour véhicules électriques. Les deux partenaires s'engagent, entre autres, à établir des liens plus étroits afin d'accroître leur collaboration, en plus de soutenir les projets émergents dans ce domaine d'intérêt mutuel.

Au cours des prochaines années, le Québec entend également continuer d'investir des sommes importantes dans cette industrie prometteuse, grâce, entre autres, à la Stratégie québécoise de développement de la filière batterie. Septembre a d'ailleurs été marqué par de riches échanges en matière d'économie verte entre le Québec et son voisin du Sud.

« La collaboration entre le Québec et le Nevada dans le développement de la filière batterie incarne notre engagement commun à l'égard de l'innovation et du développement durable. Cette déclaration d'intention marque le début d'une nouvelle coopération fructueuse avec le Nevada, et contribue à positionner le Québec comme un leader de l'économie verte. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« La filière québécoise de la batterie est en plein essor, et le Québec a beaucoup à offrir aux partenaires internationaux qui choisissent de collaborer avec nous. La déclaration d'intention signée aujourd'hui est une occasion unique d'accroître nos relations avec le Nevada dans ce secteur d'avenir et avec l'ensemble des États-Unis. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Le Nevada représente un potentiel intéressant sur le plan économique pour le Québec en raison de la forte croissance économique observée dans cette région.

représente un potentiel intéressant sur le plan économique pour le Québec en raison de la forte croissance économique observée dans cette région. Le Nevada est une source importante de minéraux variés tels que le lithium, le fer et le molybdène, nécessaires à la fabrication de biens de consommation et de biens commerciaux.

La région du nord du Nevada , près de Reno , compte notamment la présence de Panasonic Energy of North America et de Tesla , actives dans la production de batteries et de véhicules électriques.

Panasonic Energy of Tesla Ces derniers jours, plusieurs événements ont eu lieu entre le Québec et son premier partenaire économique. En effet, en plus de la mission du premier ministre à New York , où il a été invité par l'ONU , la 44 e Conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada s'est tenue à Québec, les 24 et 25 septembre.

