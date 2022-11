FIFA+ et Hisense annoncent la diffusion de l'émission FIFA World Cup Daily, by Hisense pour susciter l'intérêt des partisans tout au long de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™

L'émission FIFA World Cup Daily, by Hisense sera diffusée tous les jours à partir du FIFA Fan Festival, à Doha .

QINGDAO, Chine, 16 novembre 2022 /CNW/ -- FIFA+ est fière d'annoncer le lancement de FIFA World Cup Daily, by Hisense, une émission diffusée chaque jour à partir du FIFA Fan Festival™, au parc Al Bidda de Doha. Des célébrités, des créateurs, des influenceurs et des légendes s'y réuniront pour faire le point sur les matchs de la journée.

Pour souligner l'attrait mondial de la Coupe du Monde de la FIFA, l'émission adoptera une approche avant-gardiste à la fois internationale et locale pour sa programmation, qui sera composée de contenu original de 32 créateurs (un pour chaque pays représenté).

Le tout sera animé par une équipe de commentateurs chevronnés menée par Caroline De Moraes (Eurosport et BBC), Michael « Timbsy » Timbs (COPA90) et Rachel Stringer, ancienne présentatrice pour EA Sports FIFA Global Series.

Chaque épisode, d'une durée de 25 minutes, puisera également dans les nombreuses archives de FIFA+ afin de mettre en lumière certains des moments les plus marquants et inoubliables des tournois précédents. Il présentera des défis (préenregistrés ou en direct en studio) qui sauront même intéresser les spectateurs occasionnels et donnera aux gens un aperçu de l'intérieur du FIFA Fan Festival™, au parc Al Bidda de Doha.

Charlotte Burr, directrice de la stratégie, du numérique et de FIFA+ à la FIFA, déclare ce qui suit : « FIFA+ vise à créer de nouvelles expériences pour les partisans, et c'est précisément ce qu'offrira FIFA World Cup Daily, by Hisense. Diffusée en direct du FIFA Fan Festival, à Doha, l'émission combinera du contenu local et des analyses à l'échelle mondiale pour donner aux gens une vue d'ensemble complète du tournoi tout en divertissant ceux et celles qui nous regardent à la maison. C'est une nouveauté emballante dans le contexte où nous avons à cœur de créer du contenu original en collaboration avec nos partenaires commerciaux. »

L'émission est présentée par Hisense, commanditaire officiel de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™, et poursuit la collaboration de longue date de la marque avec la FIFA.

« Les gens d'Hisense adorent le football et savent deux choses », déclare Alex Zhu, vice-président de Hisense Group et président d'Hisense International. « Tout d'abord, les amateurs de football n'ont pas assez de la Coupe du monde de la FIFA. Nous sommes donc ravis d'offrir à nos consommateurs le meilleur accès possible à la programmation de la Coupe du monde.

Ensuite, les amateurs de football veulent du contenu auquel ils peuvent s'identifier - qui parle de leur pays, de leur équipe et de leur culture. La participation de créateurs du monde entier nous aidera à saisir ces moments magiques et permettra à Hisense d'offrir à ses téléspectateurs l'expérience ultime de la Coupe du monde de la FIFA. »

