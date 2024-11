Fierté et accomplissement - Collation des grades 2024 de l'Université TÉLUQ

En présence de Mme Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ, et de M. Alexandre Cloutier, président de l'Université du Québec, cette cérémonie a battu un record d'affluence en réunissant 177 diplômés et diplômées. Cette édition témoigne de l'engouement croissant pour cette célébration marquante dans la vie universitaire.

Une reconnaissance d'excellence

Outre la remise des diplômes, deux figures importantes ont été saluées pour leur contribution remarquable : le professeur Michel Umbriaco et Mme Louise Harel. Professeur au Département Éducation et bâtisseur de l'Université TÉLUQ, M. Umbriaco s'est vu attribuer le titre de professeur émérite, la plus haute distinction que l'Université peut accorder à un membre du corps professoral. Ancienne ministre, Mme Harel a reçu un doctorat honoris causa de l'Université du Québec sous l'égide de l'Université TÉLUQ, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la société québécoise.

Un mot de la directrice générale

« La cérémonie de collation des grades nous remplit toujours de fierté et d'émotion. Au-delà de la réussite universitaire que ce rituel salue, ce sont surtout les valeurs de persévérance, d'efforts et de courage que ce moment hautement symbolique met en lumière. Notre communauté étudiante, qui étudie 100% à distance, doit majoritairement combiner sa vie professionnelle, familiale et personnelle à son projet d'études. Sous le regard ému de leur famille, leur réussite est d'autant plus méritoire et source d'inspiration pour toute une société », témoigne Mme Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

Pour celles et ceux qui n'ont pu assister à la cérémonie, elle est en rediffusion sur YouTube.

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 140 programmes et 530 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

Suivez-nous

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

SOURCE Université TÉLUQ

Source : Catherine Lévesque, Conseillère en communication et marketing, Service des communications et du recrutement étudiant, 418 657-2747, poste 5047, [email protected]