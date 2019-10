Fiera Investissements simplifie et améliore sa gamme de Fonds

/NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS

NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le but de toujours bonifier l'offre de produits de fonds commun de placement faite aux investisseurs, Fiera Investissements S.E.C. (« Fiera Investissements »), filiale en propriété exclusive de Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société ») acquise à la suite du partenariat stratégique conclu avec Gestionnaires de placements Natixis, a annoncé aujourd'hui plusieurs changements conçus pour améliorer sa gamme de fonds communs de placement. Fiera Investissements change certains éléments des fonctions de gestion de portefeuille pour certains de ses fonds communs de placement et en dissout certains autres en raison de leur taille modeste et d'un manque d'intérêt.

Modifications de la gestion de portefeuille et des stratégies de placement connexes

À compter du 18 octobre 2019 ou vers cette date, Fiera Capital deviendra le sous-conseiller en valeurs des fonds communs de placement qui suivent :

Fonds Fiera obligations canadiennes et Catégorie Fiera obligations canadiennes

Catégorie Fiera actions privilégiées canadiennes et Fonds Fiera actions privilégiées canadiennes enregistré

Catégorie Fiera dividendes canadiens et Fonds Fiera dividendes canadiens enregistré

Catégorie Fiera équilibrée intrinsèque et Fonds Fiera équilibré intrinsèque enregistré

Catégorie Fiera dividendes américains et Fonds Fiera dividendes américains enregistré

Les stratégies de placement du Fonds Fiera obligations canadiennes, de la Catégorie Fiera actions privilégiées canadiennes, de la Catégorie Fiera dividendes canadiens, de la Catégorie Fiera équilibrée intrinsèque et de la Catégorie Fiera dividendes américains seront également modifiées afin de tenir compte du style de placement de Fiera Capital et de fournir à cette dernière plus de flexibilité pour atteindre les objectifs de placement des fonds communs de placement, lesquels demeureront les mêmes.

Pour atteindre leur objectif de placement, chacun de la Catégorie Fiera obligations canadiennes, du Fonds Fiera actions privilégiées canadiennes enregistré, du Fonds Fiera dividendes canadiens enregistré, du Fonds Fiera équilibré intrinsèque enregistré et du Fonds Fiera dividendes américains enregistré investit la quasi-totalité de son actif dans les titres de son fonds commun de placement sous-jacent correspondant.

Clôture et dissolution de certains Fonds

Fiera Investissements a également annoncé la dissolution des fonds communs de placement qui suivent le 13 décembre 2019 ou vers cette date (la « date de dissolution ») :

Fonds Gateway actions américaines faible volatilité

Catégorie Fiera croissance américaine

Fonds Fiera croissance américaine enregistré

Catégorie Fiera croissance intrinsèque

Fonds Fiera croissance intrinsèque enregistré (collectivement, les « Fonds en dissolution »).

À compter d'aujourd'hui, les Fonds en dissolution n'accepteront plus de placements additionnels, que ce soit aux termes de souscriptions, de transferts, d'échanges et de régimes d'épargne‑placements à versements périodiques existants (programmes de prélèvements automatiques). Les investisseurs peuvent faire racheter ou transférer leurs titres d'un Fonds en dissolution jusqu'à la fermeture des bureaux à la date de dissolution. Si aucune autre instruction de placement n'est reçue d'ici la date de dissolution, tous les titres émis et en circulation de chacun des Fonds en dissolution seront rachetés et les investisseurs recevront leur quote-part du produit au prorata de leurs placements, déduction faite des taxes en vigueur.

Fiera Investissements renoncera aux frais de rachat ou aux frais d'opérations à court terme applicables aux échanges ou aux rachats de titres des Fonds en dissolution. Fiera Investissements invite tous les porteurs de titres à consulter leurs propres conseillers financiers afin de comprendre les incidences fiscales et financières associées au rachat ou à l'échange de leurs titres ainsi qu'à la dissolution des Fonds en dissolution et de déterminer lequel des nombreux OPC de qualité de Fiera Investissements répond à leurs besoins.

À propos de Fiera Investissements

Fiera Investissements est un gestionnaire de fonds d'investissement indépendant qui offre des solutions d'investissement innovantes axées sur la croissance du capital et le revenu aux investisseurs canadiens. Bénéficiant de partenariats stratégiques avec des gestionnaires de portefeuille reconnus à l'échelle mondiale, les fonds communs de placement offerts par Fiera Investissements emploient des stratégies d'investissement éprouvées et de calibre mondial afin d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Fiera Investissements est une filiale en propriété exclusive de Corporation Fiera Capital.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion d'actifs indépendante de premier plan dont l'actif sous gestion se chiffrait à environ 149,5 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2019. La société offre à sa clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels des solutions intégrées complètes de gestion de portefeuille comprenant des catégories d'actifs traditionnelles ou alternatives. Les clients et leurs portefeuilles profitent de l'expertise confirmée, des offres diversifiées et du service exceptionnel de Fiera Capital. Les titres de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ. www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'inscrire auprès de la SEC.

Des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Renseignements: Kyle D'Silva, Vice-président des placements, Fiera Investissements S.E.C., 416 775-3712, kdsilva@fierainvestments.com

Related Links

http://www.fieracapital.com