TORONTO, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Fiera Dette Privée d'Infrastructure ("Fiera") est heureuse d'annoncer la conclusion d'un financement additionnel en capital de développement pour Starlight, un développeur mondial de projets d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie, ainsi qu'une société du groupe NextEnergy. Le prêt permettra à Starlight de poursuivre le développement de son portefeuille de projets solaires en Alberta. Selkirk Advisory Group Inc. ("Selkirk") a agi à titre de chef de file et d'agent administratif pour cette transaction.



« Fiera est fière de poursuivre son partenariat avec Starlight en fournissant une nouvelle facilité de crédit destinée à soutenir le développement du portefeuille albertain de l'entreprise, » a déclaré Stephen Zagrodny, vice-président, dette d'infrastructure, Fiera Dette Privée d'Infrastructure. « Cette facilité témoigne de notre capacité à structurer des solutions de financement innovantes, adaptées aux réalités du secteur nord-américain des infrastructures et aux besoins spécifiques de nos emprunteurs.»



« Nous apprécions le soutien continu de Fiera et la confiance qu'elle accorde à notre équipe et à notre stratégie, » a affirme Marc Stachiw, premier vice-président chez Starlight. « Ce financement supplémentaire nous permet d'accélérer notre programme de développement en Alberta, de générer des retombées économiques concrètes pour les collectivités locales et de contribuer à un réseau électrique plus fiable et durable. »



« Ce fut un plaisir de collaborer une fois de plus avec l'équipe de Starlight dans le cadre de ce financement de capital de développement, » a indiqué Dan Doubilet, associé directeur chez Selkirk. « La mise en place de structures de financement personnalisées pour des transactions de cette taille n'est possible qu'avec des partenaires collaboratifs, créatifs et efficaces comme Starlight et Fiera. Nous sommes reconnaissants de pouvoir continuer à soutenir Starlight au Canada et d'agir à titre de chef de file pour Fiera, un partenaire de longue date de notre firme. »

Fiera Dette Privée d'Infrastructure est une division de Fiera Dette Privée inc., une filiale de Corporation Fiera Capital. L'équipe fourni et structure directement des investissements privés en dette dans un éventail diversifié de secteurs d'infrastructure nord-américains. Au 31 décembre 2025, Fiera Dette Privée d'infrastructure gérait 720 millions $ CA (526 millions $ US) d'actifs.

Fiera Capital (TSX : FSZ) est une société de gestion d'actifs indépendante de premier plan ayant une présence mondiale. Fiera Capital se distingue par son équipe mondiale d'experts et un modèle opérationnel innovant pour créer de la valeur durable et de la stabilité dans des marchés mondiaux en constante évolution. La vision de Fiera Capital est d'être le partenaire privilégié des clients recherchant la performance et la référence pour les talents qui la génèrent.

Le siège social de Fiera Capital est situé à Montréal, au Canada. Avec ses filiales présentes dans diverses juridictions, la société dispose de bureaux dans plus d'une douzaine de villes à travers le monde, notamment New York (États-Unis), Londres (R.-U.), Hong Kong (RAS), Tokyo (Japon) et Abou Dhabi (ADGM).

Chaque entité affiliée (chacune, une « Filiale ») de Fiera Capital ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion de placements, ni n'offre des fonds de placement, que dans les territoires où elle est dûment autorisée à exercer, conformément aux enregistrements pertinents, à une dispense de ceux‑ci, ou lorsque le produit offert est lui‑même enregistré ou bénéficie d'une dispense d'enregistrement.

Fiera Capital ne fournit pas de conseils en placement aux clients américains ni n'offre de services de gestion de placements aux États‑Unis. Aux États‑Unis, les services de gestion d'actifs sont assurés par les Filiales de Fiera Capital, lesquelles sont soit inscrites auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), soit exemptées d'enregistrement. L'inscription auprès de la SEC n'indique pas un niveau particulier de compétence ou de formation. Pour consulter les détails relatifs aux enregistrements ou aux dispenses utilisées par les différentes entités de Fiera Capital, veuillez visiter : https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites.

Pour en savoir plus sur Fiera Capital, veuillez consulter FieraCapital.com. Des informations supplémentaires concernant Fiera Capital, y compris la Notice annuelle de la société, sont disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Starlight est un développeur mondial de projets d'énergie renouvelable, engagé dans la transition vers un avenir énergétique durable. Avec un portefeuille de plus de 12 GW de projets en développement, Starlight propose des solutions solaires, éoliennes et de stockage qui créent une valeur à long terme pour les parties prenantes et les communautés dans lesquelles nous opérons. En tant que membre du groupe NextEnergy, qui gère plus de 4 milliards $ US d'actifs, Starlight tire parti de l'expertise approfondie et des ressources du Groupe pour faire progresser les initiatives en matière d'énergie renouvelable sur des marchés clés à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site web : www.starlight-energy.com.

Selkirk Advisory Group Inc. est une société de services financiers spécialisée dans la prestation de solutions de financement structuré et de services‑conseils financiers destinés aux clients des secteurs de l'énergie alternative et des infrastructures. Depuis sa création en 2010, Selkirk a participé à plus de 2,5 milliards $ CA de mandats de financement et de conseil. Agissant à titre d'agent de prêts pour les prêteurs, Selkirk gère actuellement environ 450 millions $ CA de prêts de projets, notamment dans les domaines de l'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique, du stockage d'énergie, de la valorisation énergétique des déchets et de l'efficacité énergétique. Pour plus d'information, veuillez visiter www.selkirkadvisory.com.

