MONTRÉAL, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses actifs sous gestion (« ASG ») préliminaires, qui sont estimés à environ 164,1 milliards de dollars au 31 décembre 2025, comparativement à 166,9 milliards de dollars au 30 septembre 2025.

Institutionnels 93,6 94,5 90,1 -0,9 -0,9 % 3,6 3,9 %



Intermédiaires financiers 56,7 58,4 62,4 -1,7 -2,9 % -5,7 -9,1 %



Gestion privée 13,7 14,0 14,6 -0,3 -2,0 % -0,9 -6,1 %



Total des ASG 164,1 166,9 167,1 -2,9 -1,7 % -3,0 -1,8 %



ASG trimestriels moyens 166,4 163,7 166,6 2,8 1,7 % -0,2 -0,1 %





Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Marchés publics ASG excluantASG sous-conseillés 108,2 107,6 103,4 0,5 0,5 % 4,8 4,7 %



Marchés publics ASG sous-conseillés 33,9 37,3 44,0 -3,4 -9,1 % -10,1 -22,9 %



Marchés publics - total 142,1 145,0 147,4 -2,9 -2,0 % -5,3 -3,6 %



Marchés privés 22,0 22,0 19,7 -0,0 -0,0 % 2,3 11,4 %



Total des ASG 164,1 166,9 167,1 -2,9 -1,7 % -3,0 -1,8 %





Lesichiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Hors stratégies sous-conseillées, le total des actifs sous gestion a augmenté de 5,7 % sur l'année, grâce à des entrées nettes de 1 milliard de dollars et à une forte croissance du marché des actions en 2025. Au cours du quatrième trimestre, le total des actifs sous gestion, hors stratégies sous- conseillées, a augmenté de 0,4 %.

Les actifs sous gestion des marchés publics, hors actifs sous-conseillés, ont augmenté de 4,7 % sur l'année, grâce à une évolution positive du marché et à des entrées nettes d'environ 100 millions de dollars. Au cours du trimestre, les actifs sous gestion des marchés publics, hors actifs sous-conseillés, ont augmenté de 0,5 %, l'impact positif du marché ayant été partiellement compensé par des sorties nettes d'environ 400 millions de dollars. Le total des ASG des marchés publics a reculé de 3,6 % sur l'année et de 2,0 % au cours du trimestre, reflétant des sorties nettes de capitaux provenant de stratégies sous-conseillées.

Les actifs sous gestion des marchés privés ont augmenté de 11,4 % sur l'année, après la prise en compte des distributions de revenus et des remboursements de capital totalisant près d'un milliard de dollars, grâce à des entrées nettes d'environ 900 millions de dollars et à une acquisition stratégique réalisée au cours du premier trimestre 2025. Les actifs sous gestion des marchés privés sont restés stables au cours du trimestre, les entrées nettes d'environ 100 millions de dollars et l'évolution positive des marchés ayant été contrebalancées par l'impact négatif des taux de change.

Résultats du quatrième trimestre de 2025

La Société dévoilera ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2025 le jeudi 26 février 2026, avant l'ouverture des marchés, et tiendra une conférence téléphonique le même jour à 10h00 (HE).

Information pour la conférence téléphonique :

La conférence téléphonique aura lieu le jeudi 26 février 2026 à 10h00 (HE).

Les analystes financiers seront invités à poser des questions.

Les journalistes et autres personnes intéressées sont invités à titre d'auditeurs uniquement.

Accès à la conférence téléphonique :

Pour rejoindre la conférence téléphonique sans l'assistance d'un opérateur, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone ici afin de recevoir un rappel automatique instantané.

Vous pouvez également composer le numéro ci-dessous pour être intégré à l'appel par un opérateur :

du Canada et des États-Unis : 1-800-990-4777 (sans frais);

hors de l'Amérique du Nord : 1-289-819-1299;

en direct, par webdiffusion.

Information financière :

Le communiqué de presse des résultats, les informations financières complémentaires et une présentation seront disponibles au ri.fieracapital.com avant le début de la conférence téléphonique.

Réécoute de la conférence téléphonique :

L'enregistrement audio sera disponible jusqu'au 5 mars 2026 en signalant le 1-888-660-6345 (sans frais en Amérique du Nord), code d'accès 04266 suivi du carré (#).

La webdiffusion demeurera disponible pendant les trois mois suivant l'appel et il sera possible d'y accéder dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, sous la rubrique « Événements et présentations ».

Déclarations prospectives

Le présent document renferme des déclarations prospectives se rapportant à des événements futurs ou au rendement futur, lesquelles rendent compte des attentes ou des opinions de la direction concernant des événements futurs, y compris, sans s'y limiter, les conditions, tendances et perspectives économiques, la croissance de Fiera Capital ainsi que ses résultats d'exploitation, son rendement, ses possibilités ou occasions d'affaires, ses objectifs, ses plans et priorités stratégiques et ses nouvelles initiatives, dont celles liées à la durabilité, ainsi que d'autres énoncés qui ne se rapportent pas à des faits historiques. Les déclarations prospectives peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de Fiera Capital, les stratégies qu'elle emploie pour les atteindre, ses résultats financiers prévisionnels, ses dividendes attendus et les perspectives quant à ses activités, ainsi que concernant les économies canadienne, américaine, européenne, asiatique et les autres économies mondiales. Ces déclarations prospectives reflètent les opinions actuelles de la direction et sont fondées sur des facteurs et des hypothèses que celle-ci considère comme raisonnables à la lumière des renseignements dont elle dispose à l'heure actuelle. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être repérées par l'emploi de mots ou d'expressions comme « hypothèse », « continuer », « estimer », « prévision », « but », « orientation », « probable », « plan », « objectif », « perspective », « potentiel », « prévoir », « projet », « stratégie » et « cible », ou d'autres mots ou expressions similaires, ou par l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel (y compris dans leur forme négative), tels que « viser », « anticiper », « croire », « pouvoir », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », « chercher à », « devoir », « s'efforcer de » et « vouloir ».

Par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et reposent sur plusieurs hypothèses qui peuvent faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes de la direction et que les prévisions, projections, attentes, conclusions ou énoncés ne se révèlent pas exacts. Par conséquent, la Société ne garantit pas que les déclarations prospectives se réaliseront et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à celles-ci. Les déclarations prospectives sont présentées dans le but d'aider les investisseurs et les autres parties intéressées à comprendre certains éléments clés des objectifs, des stratégies, des attentes, des plans et des perspectives commerciales de la Société, ainsi que le contexte d'exploitation prévu. Les lecteurs sont toutefois avertis que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins.

Les événements, les résultats ou le rendement réels pourraient différer sensiblement des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes, des conclusions ou des énoncés formulés dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs de risque et d'incertitudes importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Fiera Capital, notamment, sans toutefois s'y limiter, les risques liés au rendement des placements et aux ASG, y compris, sans s'y limiter, les risques liés aux conditions externes du marché et à la conjoncture économique ou à d'autres événements qui échappent au contrôle de Fiera Capital, notamment l'imposition de mesures économiques telles que des tarifs douaniers et d'autres restrictions commerciales, le risque lié à la concentration des ASG en lien avec les stratégies à l'égard desquelles Gestion d'actifs PineStone Inc. agit à titre de sous-conseiller, les employés clés, le secteur de la gestion d'actifs et les pressions concurrentielles, le risque pour la réputation, les risques liés à la conformité réglementaire, le risque lié aux politiques, aux procédures et aux mesures concernant la sécurité de l'information, le risque de litiges, le risque de fautes ou d'erreurs de la part d'employés, le risque lié à la couverture d'assurance, le risque lié à la fidélité et à l'engagement des clients, les risques liés aux relations avec les tiers, les risques liés à l'endettement, le risque de marché, le risque de crédit, les risques liés à l'inflation, aux taux d'intérêt et à la récession, les risques liés à la structure de propriété et à la possibilité de dilution, ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 à la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » ou présentés dans d'autres documents que la Société dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Les lecteurs sont avertis que la liste précédente de facteurs de risque et d'incertitudes n'est pas exhaustive et que d'autres risques et incertitudes pourraient avoir une incidence sur la Société. D'autres risques et incertitudes, y compris ceux dont Fiera Capital n'a pas connaissance à l'heure actuelle ou qu'elle juge actuellement négligeables, pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur les activités commerciales, la situation financière, les liquidités, les activités d'exploitation ou les résultats financiers de la Société. Lorsqu'ils se fient aux déclarations prospectives contenues dans le présent document ou dans toute autre communication faite par Fiera Capital, les investisseurs et les autres parties intéressées devraient examiner attentivement les risques et les incertitudes énumérés ci-dessus, ainsi que d'autres événements potentiels qui pourraient avoir une incidence sur la situation financière, les activités d'exploitation, le rendement ou les résultats de la Société.

Sauf indication contraire, les déclarations prospectives contenues dans le présent document décrivent les attentes de la direction en date des présentes et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Fiera Capital ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives verbales ou écrites qui peuvent être formulées de temps à autre par elle ou en son nom afin de tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de circonstances futures, ou pour un autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu des lois applicables.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ».

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Chaque entité affiliée (chacune, une « filiale ») de Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou de gestion de placement ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où cette filiale est autorisée à fournir ces services en vertu des inscriptions pertinentes, d'une dispense de ces inscriptions, et/ou dans les territoires où le produit pertinent fait l'objet d'une inscription ou d'une dispense d'inscription.

Fiera Capital ne fournit pas de conseils en placement aux clients américains ni n'offre des services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter le https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Avertissement important

Tous les montants sont libellés en dollars canadiens. L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle. L'information présentée dans le présent document, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

