Fiera Capital s'associe à Mitsui & Co. Alternative Investments pour propulser sa capacité de distribution au Japon

MONTRÉAL, le 10 août 2021 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « société »), une société de gestion de placement indépendante de premier plan, a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente de distribution avec la société Mitsui & Co. Alternative Investments (« MAI »), établie au Japon, par l'intermédiaire de sa filiale Fiera Infrastructure Inc. (« Fiera Infrastructure »), un investisseur direct de premier plan sur le marché intermédiaire mondial de l'infrastructure. Cette entente à long terme fait de MAI, une société de placement reconnue et spécialisée dans les placements alternatifs, le partenaire de distribution de Fiera Infrastructure au Japon pour sa stratégie phare, EagleCrest, investissant principalement dans des occasions de taille moyenne en infrastructure au sein des pays de l'OCDE.

« Notre partenariat avec la société de placement alternatif de haut calibre MAI étend l'offre de stratégies d'investissement de Fiera Capital aux investisseurs japonais et jette les bases de la croissance à long terme et des possibilités futures dans ce marché convoité. En offrant notre stratégie d'infrastructure au Japon et en augmentant nos capacités de distribution mondiale à travers toutes nos classes d'actifs, nous pourrons profiter de l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour les placements en infrastructure », a affirmé Jean-Guy Desjardins, président du conseil et chef de la direction de Fiera Capital.

« Nous sommes heureux de nous associer à Fiera Capital, un gestionnaire d'actifs mondial dont l'actif sous gestion s'élève à près de 180 milliards de dollars canadiens, ce qui nous permet de renforcer notre offre actuelle dans le but de mieux servir nos clients », a mentionné Takateru Mitsui, président et chef de la direction de Mitsui & Co. « Comme nos valeurs sont alignées et que nous partageons cette même culture positionnant nos clients au centre de tout ce que nous faisons, cette entente nous permettra certainement d'enrichir notre offre actuelle, au profit de nos clients. »

La stratégie de placement EagleCrest Infrastructure

EagleCrest Infrastructure est la stratégie phare de Fiera Infrastructure. Elle permet de réaliser des placements directs dans des actifs d'infrastructure comme ceux des secteurs des télécommunications, des transports, des services publics réglementés et de l'énergie renouvelable.

Au 30 juin 2021, la stratégie EagleCrest Infrastructure comptait un actif sous gestion d'environ 1,8 milliard de dollars canadiens, dont des capitaux engagés disponibles pour un déploiement commercial.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 179,5 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2021. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales de la Société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos de Fiera Infrastructure

Fiera Infrastructure est un investisseur direct de premier plan sur le marché intermédiaire mondial de l'infrastructure, exerçant ses activités dans tous les sous-secteurs des infrastructures.

Menée par une équipe de spécialistes hautement qualifiés et chevronnés, la société bénéficie de solides relations à l'international, avec une présence locale à Toronto, à Londres et à New York. Son approche rigoureuse en matière de placements et de gestion des actifs est conforme à son approche à long terme. Fiera Infrastructure comptait 2,7 milliards de dollars canadiens en actif sous gestion et capitaux engagés au 30 juin 2021. Fiera Infrastructure a investi dans 35 infrastructures des secteurs des services publics, des télécommunications, du transport, des énergies renouvelables et des PPP. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.fierainfrastructure.com.

À propos de Mitsui & Co. Alternative Investments

Mitsui & Co. Alternative Investments (« MAI ») est une société de gestion de titres et d'investissements spécialisée dans les investissements alternatifs, et une filiale à part entière de Mitsui & Co. Fondée en 2001, MAI a élargi la portée de ses activités parallèlement au développement du secteur des investissements alternatifs au Japon. Forte de ses expériences passées et d'une solide clientèle dans le domaine des investissements alternatifs, MAI propose une gamme de produits intéressante et un service à la clientèle de haute qualité pour répondre à la demande des investisseurs dans le domaine de la gestion des titres et des investissements. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.mitsui-ai.com.

