Cette entente à long terme est le deuxième partenariat stratégique entre Fiera Capital et Ironbark

/NE PAS PARTAGER À TRAVERS LES SERVICES DE NOUVELLES OU DE DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 28 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX : FSZ), une société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente de distribution à long terme avec la société australienne Ironbark Asset Management (« Ironbark »), un fournisseur de solutions de placement de confiance, pour la distribution de la stratégie Fiera Atlas de sociétés mondiales (la « Stratégie ») aux grossistes et aux investisseurs institutionnels en Australie et en Nouvelle-Zélande. Fiera Capital a fait l'acquisition de l'équipe Fiera Atlas de sociétés mondiales auprès d'AMP Capital en mars dernier.

Cette entente à long terme fait d'Ironbark le partenaire de distribution exclusif de Fiera Capital pour la stratégie Fiera Atlas de sociétés mondiales. Cette dernière s'ajoute à la stratégie EagleCrest Infrastructure, offerte via Fiera Infrastructure Inc., filiale de Fiera Capital, et distribuée par Ironbark depuis mai 2021.

« Ironbark bénéficie d'excellentes relations et d'une connaissance approfondie des marchés sophistiqués de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat et de pouvoir offrir notre stratégie Fiera Atlas de sociétés mondiales par le biais de leur plateforme d'investissement », indique Jean-Philippe Lemay, président et chef de l'exploitation globale de Fiera Capital.

« Les partenaires stratégiques solides comme Ironbark nous permettent de développer avec succès nos canaux de distribution internationaux et de percer de nouveaux marchés, tout en permettant aux investisseurs d'accéder à une gamme plus diversifiée de stratégies de placement de premier ordre. Nous sommes ravis de consolider notre association avec Ironbark et de tirer parti de sa vaste et robuste capacité de distribution », ajoute M. Lemay.

« Ironbark est heureuse de s'associer de nouveau à Fiera Capital et de diversifier davantage son offre client en distribuant la stratégie Fiera Atlas de sociétés mondiales, déjà reconnue par les investisseurs institutionnels et les conseillers de la région », mentionne Alex Donald, chef de la gestion des fonds d'Ironbark. « Nous sommes persuadés que notre alliance avec Fiera Capital présentera d'intéressantes occasions d'affaires. »

Stratégie Fiera Atlas de sociétés mondiales

Gérée par une équipe de professionnels chevronnés, la Stratégie a fait ses preuves en matière de création de valeur, grâce à des flux de trésorerie durables provenant de sources diversifiées. La Stratégie vise à fournir une croissance du capital supérieure à long terme, moyennant un risque de perte inférieur aux indices élargis des actions mondiales, sur l'ensemble du cycle de marché.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 172,9 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2021. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales de la Société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos d'Ironbark Asset Management

Ironbark Asset Management (Fund Services) Limited est une filiale en propriété exclusive d'Ironbark Asset Management Pty Ltd (« Ironbark »). Depuis sa fondation en mai 2009, Ironbark est devenue un fournisseur reconnu de solutions de placement pour les particuliers, les grossistes et les clients institutionnels en Australie.

La gamme de produits d'Ironbark couvre différentes catégories d'actif. Consultez le site www.ironbarkam.com pour en savoir plus sur les partenariats stratégiques et les solutions de placement de premier ordre d'Ironbark.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Renseignements: Analystes et investisseurs, Mariem Elsayed, Directrice principale, Relations avec les investisseurs, Corporation Fiera Capital, 514 954-6619, [email protected]; Demandes médias, Alex-Anne Carrier, Conseillère principale, Communications externes, Corporation Fiera Capital, 514 262-5668, [email protected]

Liens connexes

http://www.fieracapital.com