MONTRÉAL, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens, à moins d'indications contraires.

(en milliers de dollars, à moins d'indications contraires) T4 T3 T4

Exercice Exercice 2025 2025 2024

2025 2024 ASG à la clôture de la période1 (en milliards de dollars) 164,1 166,9 167,1

164,1 167,1 ASG moyens (en milliards de dollars) 166,4 163,7 166,6

163,4 163,6













Mesures financières conformes aux IFRS











Total des produits 180 062 167 090 184 011

672 997 688 623 Honoraires de gestion 153 950 152 793 156 734

609 152 611 995 Honoraires de performance 13 505 7 010 13 592

23 189 24 778 Commissions d'engagement et frais de transaction 7 667 2 032 7 034

17 385 16 258 Quote-part du résultat net des coentreprises et entreprises associées 598 1 387 1 761

6 615 12 428 Autres produits 4 342 3 868 4 890

16 656 23 164 Résultat net2 7 667 5 834 (192)

39 047 24 987













Mesures financières non conformes aux IFRS











BAIIA ajusté3 54 672 50 325 53 400

194 092 195 764 Marge du BAIIA ajusté3 30,4 % 30,1 % 29,0 %

28,8 % 28,4 % Résultat net ajusté2, 3 29 892 25 034 22 849

107 550 102 719 Flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois3 78 948 87 059 87 417

78 948 87 417















Remarque : Se reporter à la rubrique « Notes » du présent communiqué de presse. Certains totaux, totaux partiels et pourcentages peuvent ne pas concorder du fait que les chiffres ont été arrondis.

« Nos activités de base ont profité d'un fort dynamisme en 2025. Au sein de notre plateforme de placement sur les marchés publics, nous avons obtenu de nouveaux mandats se chiffrant à plus de 3 milliards de dollars, de même que des entrées additionnelles de 700 millions de dollars liées aux mandats obtenus au cours de l'exercice. En ce qui a trait à nos stratégies sur les marchés privés, nos actifs sous gestion ont augmenté de plus de 11 % pour l'exercice, grâce à la forte demande d'actifs réels, a déclaré Maxime Ménard, président mondial et chef de la direction. En ce qui concerne les perspectives pour 2026, nous sommes en bonne position pour profiter de ce dynamisme et pour continuer de mettre l'accent sur l'accélération de la croissance grâce à l'exécution ordonnée et rigoureuse de nos priorités stratégiques. »

« Nous avons le plaisir d'annoncer, pour le quatrième trimestre, une croissance d'un exercice à l'autre du BAIIA ajusté et des marges attribuable à des initiatives efficaces en matière de limitation des coûts, comme en témoigne la diminution de 7 % des frais de vente et charges générales et administratives par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, a déclaré Lucas Pontillo, directeur exécutif, chef de la direction financière mondiale et chef de la stratégie corporative. Nous avons réduit notre dette totale au cours du trimestre, réduisant ainsi notre ratio de la dette nette à 3,4 x, comparativement à 3,5 x au trimestre précédent. Le conseil d'administration a approuvé un dividende de 10,8 cents par action, payable le 9 avril 2026. »

Actifs sous gestion (en millions de dollars, à moins d'indications contraires)

Par plateforme 30 septembre

2025 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne

nette4 Marché et autres5 Transactions

stratégiques6 31 décembre

2025 Marchés publics, excluant les ASG sous-conseillés 107 629 507 (718) (236) (447) 448 541 108 171 Marchés publics, ASG sous-conseillés 37 345 2 (17) (3 068) (3 083) 217 (541) 33 938 Marchés publics, Total 144 974 509 (735) (3 304) (3 530) 665 -- 142 109 Marchés privés 21 975 286 (18) (193) 75 (79) -- 21 971 Total 166 949 795 (753) (3 497) (3 455) 586 -- 164 080

Par réseau de distribution 30 septembre

2025 Nouveaux

mandats Mandats perdus Contributions

nettes Croissance

interne nette4 Marché et autres5 31 décembre

2025 Marchés institutionnels 94 530 745 (521) (1 386) (1 162) 273 93 641 Intermédiaires financiers 58 427 -- (149) (1 827) (1 976) 277 56 728 Gestion privée 13 992 50 (83) (284) (317) 36 13 711 Total 166 949 795 (753) (3 497) (3 455) 586 164 080

Par plateforme 31 décembre

2024 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne

nette4 Marché et autres5 Transactions

stratégiques6, 7 31 décembre

2025 Marchés publics, excluant les ASG sous-conseillés 103 350 3 177 (1 150) (1 932) 95 5 295 (569) 108 171 Marchés publics, ASG sous-conseillés 44 045 22 (6 473) (5 405) (11 856) 2 290 (541) 33 938 Marchés publics, Total 147 395 3 199 (7 623) (7 337) (11 761) 7 585 (1 110) 142 109 Marchés privés 19 716 1 907 (126) (927) 854 454 947 21 971 Total 167 111 5 106 (7 749) (8 264) (10 907) 8 039 (163) 164 080

Par réseau de distribution 31 décembre

2024 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne nette4 Marché et autres5 Transactions

stratégiques7 31 décembre

2025 Marchés institutionnels 90 085 3 917 (1 081) (4 299) (1 463) 4 381 638 93 641 Intermédiaires financiers 62 418 858 (6 279) (2 399) (7 820) 2 931 (801) 56 728 Gestion privée 14 608 331 (389) (1 566) (1 624) 727 -- 13 711 Total 167 111 5 106 (7 749) (8 264) (10 907) 8 039 (163) 164 080

Remarque : Se reporter à la rubrique « Notes » du présent communiqué de presse.

Les actifs sous gestion ont diminué de 2,8 milliards de dollars, ou 1,7 %, par rapport au 30 septembre 2025, en raison principalement des contributions nettes négatives de 3,5 milliards de dollars. La diminution a été partiellement contrebalancée par l'incidence favorable du marché de 0,7 milliard de dollars, puisque l'augmentation de la valeur de marché des actifs sous gestion, provenant essentiellement des mandats fondés sur des actions, a été contrebalancée en partie par l'incidence défavorable du change découlant de la dépréciation du dollar américain. La croissance interne nette négative comprend un montant de 3,1 milliards de dollars lié aux actifs sous gestion sous-conseillés et attribuable aux contributions nettes liées aux clients actuels, ainsi qu'un montant de 0,4 milliard de dollars lié aux marchés publics, compte non tenu des actifs sous gestion sous-conseillés. La croissance interne nette attribuable aux stratégies sur les marchés privés a été relativement stable puisque les nouveaux mandats ont été en grande partie contrebalancés par les contributions nettes négatives découlant principalement des remboursements de capital.

Les actifs sous gestion ont diminué de 3,0 milliards de dollars, ou 1,8 %, par rapport au 31 décembre 2024, en raison principalement de la croissance interne nette négative de 10,9 milliards de dollars, essentiellement imputable aux actifs sous gestion sous-conseillés, partiellement contrebalancée par l'incidence favorable du marché de 8,3 milliards de dollars provenant de mandats fondés sur des actions et de mandats fondés sur des titres à revenu fixe. Compte non tenu des actifs sous gestion sous-conseillés, la croissance interne nette positive s'est chiffrée à 1,0 milliard de dollars et était principalement attribuable aux stratégies liées aux marchés privés.

Faits saillants financiers du quatrième trimestre

Les produits ont augmenté de 13,0 millions de dollars, ou 7,8 %, par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2025, en raison principalement de la hausse des honoraires de performance, de la hausse des commissions d'engagement et frais de transaction et de la hausse des honoraires de gestion sur les marchés publics. Les produits ont diminué de 3,9 millions de dollars, ou 2,1 %, par rapport au quatrième trimestre de 2024, en raison principalement de la baisse des honoraires de gestion sur les marchés publics et de la baisse de la quote-part du résultat net des coentreprises et entreprises associées, facteurs partiellement compensés par la hausse des honoraires de gestion sur les marchés privés.

Le BAIIA ajusté a augmenté de 4,4 millions de dollars, ou 8,7 %, par rapport au troisième trimestre de 2025, en raison de l'augmentation des produits, partiellement contrebalancée par une hausse des honoraires de sous-conseiller liée aux honoraires de performance, par l'augmentation des frais de déplacement et par l'augmentation de la rémunération variable. Le BAIIA ajusté a augmenté de 1,3 million de dollars, ou 2,4 %, par rapport au quatrième trimestre de 2024, en raison de la baisse des honoraires de sous-conseiller et de la diminution de la rémunération fixe, partiellement contrebalancées par la diminution des produits.

Le résultat net ajusté a augmenté de 4,9 millions de dollars, ou 19,6 %, par rapport au troisième trimestre de 2025, principalement en raison de la hausse des produits, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions. Le résultat net ajusté a augmenté de 7,1 millions de dollars, ou 31,1 %, par rapport au quatrième trimestre de 2024, principalement en raison de la baisse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la charge de rémunération fondée sur des actions, ainsi que des pertes au bilan liées à la réévaluation du change au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent, facteurs partiellement contrebalancés par la baisse des produits.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a augmenté de 1,9 million de dollars, ou 32,8 %, par rapport au troisième trimestre de 2025, principalement en raison de la hausse des produits, facteurs partiellement contrebalancés par l'augmentation des frais de vente et charges générales et administratives et l'augmentation des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et autres coûts. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a augmenté de 7,9 millions de dollars par rapport au quatrième trimestre de 2024, principalement en raison de la baisse des frais de vente et charges générales et administratives et des pertes au bilan liées à la réévaluation du change comptabilisées au trimestre correspondant de l'exercice précédent, facteurs partiellement contrebalancés par l'augmentation des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et autres coûts ainsi que par la baisse des produits.

Les flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois ont diminué de 8,2 millions de dollars, ou 9,4 %, par rapport au troisième trimestre de 2025. La diminution est principalement attribuable à l'augmentation des dividendes versés aux détenteurs de la participation ne donnant pas le contrôle et au calendrier de recouvrement des débiteurs, facteurs partiellement contrebalancés par l'augmentation des distributions reçues des coentreprises et entreprises associées. Les flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois ont diminué de 8,5 millions de dollars, ou 9,7 %, par rapport au quatrième trimestre de 2024. La diminution est principalement attribuable à la hausse des dividendes versés aux détenteurs de la participation ne donnant pas le contrôle et à la baisse des distributions reçues des coentreprises et entreprises associées, facteurs partiellement contrebalancés par les règlements des obligations au titre du prix d'achat comptabilisés à l'exercice précédent, la baisse des paiements de loyers et la diminution de l'intérêt versé sur la dette à long terme et les débentures.

La dette nette3) a diminué de 16 millions de dollars pour se chiffrer à 664 millions de dollars à la fin du quatrième trimestre de 2025, par rapport à 680 millions de dollars à la fin du troisième trimestre de 2025, et le ratio de la dette nette3) a diminué, passant de 3,53 x à 3,42 x au cours de la même période. La dette à long terme, telle qu'elle est définie dans notre entente de crédit, a augmenté de 35 millions de dollars pour atteindre 540 millions de dollars à la fin du quatrième trimestre de 2025, par rapport à 505 millions de dollars à la fin du troisième trimestre de 2025, puisque les fonds prélevés sur la facilité de crédit et les entrées de trésorerie au cours du trimestre ont servi au rachat de débentures subordonnées non garanties de premier rang d'un montant de 67,25 millions de dollars. Par conséquent, le ratio de la dette à long terme sur le BAIIA, tel qu'il est défini dans notre entente de crédit, a augmenté, passant de 2,89 x à 2,99 x au cours de la même période.

Faits saillants financiers depuis le début de l'exercice

Les produits ont diminué de 15,6 millions de dollars, ou 2,3 %, en raison principalement de la baisse des honoraires de gestion sur les marchés publics, de la baisse des autres produits et de la diminution de la quote-part du résultat net des coentreprises et entreprises associées, facteurs partiellement compensés par la hausse des honoraires de gestion sur les marchés privés.

Le BAIIA ajusté a diminué de 1,7 million de dollars, ou 0,9 %, principalement en raison de la baisse des produits, contrebalancée en partie par la baisse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la charge de rémunération fondée sur des actions, en raison principalement de la baisse des honoraires de sous-conseiller.

Le résultat net ajusté a augmenté de 4,9 millions de dollars, ou 4,8 %, principalement en raison de la baisse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la charge de rémunération fondée sur des actions et des pertes au bilan liées à la réévaluation du change au cours de l'exercice précédent, facteurs partiellement contrebalancés par la baisse des produits.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a augmenté de 14,0 millions de dollars, surtout en raison de la diminution des frais de vente et charges générales et administratives, d'un profit de 12,7 millions de dollars à la réévaluation d'un placement lié à l'acquisition d'une participation donnant le contrôle dans une plateforme de placement immobilier ainsi que des pertes au bilan liées à la réévaluation du change au cours de l'exercice précédent. Ces augmentations ont été partiellement contrebalancées par la baisse des produits et la hausse des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et autres coûts.

Événements postérieurs à la date de clôture

Déclaration de dividendes

Le 25 février 2026, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,108 $ par action de catégorie A et par action de catégorie B, payable le 9 avril 2026 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 11 mars 2026. Le dividende est un dividende admissible aux fins de l'impôt sur le revenu.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats d'exploitation de la Société, il y a lieu de se reporter au rapport de gestion de la Société pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025 se trouvant sous la section Relations avec les investisseurs de notre site Web, à la rubrique « Documents financiers - Résultats trimestriels - Rapport de gestion ».

Conférence téléphonique

En direct

Fiera Capital tiendra une conférence téléphonique le jeudi 26 février 2026, à compter de 10 h 00 (HE), pour discuter des résultats financiers. Pour y accéder à partir du Canada ou des États-Unis, veuillez composer le 1 800 990-4777 (sans frais); pour y accéder à partir de l'extérieur de l'Amérique du Nord, composez le 1 289 819-1299.

La conférence téléphonique sera aussi accessible en webdiffusion dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, à la rubrique « Événements et présentations ».

Rediffusion

L'enregistrement audio de la téléconférence sera disponible jusqu'au 5 mars 2026. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1 888 660-6345 (sans frais en Amérique du Nord), code 04266, suivi du dièse (#).

La webdiffusion demeurera accessible pour une durée de trois mois suivant la conférence téléphonique, et il sera possible d'y accéder dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, sous la rubrique « Événements et présentations ».

Notes

Les actifs sous gestion, ou ASG, représentent la valeur de marché totale de l'ensemble des actifs gérés ou sous-conseillés par la Société, y compris les stratégies proposées aux clients de Fiera Capital, mais gérées par des tiers. Pour en savoir plus sur la composition des actifs sous gestion, se reporter à la rubrique intitulée « Résultats d'exploitation et performance globale - Actifs sous gestion et produits » dans le rapport de gestion pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025.



Attribuable aux actionnaires de la Société.



Le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, les flux de trésorerie disponibles, la dette nette et le ratio de la dette nette sont des mesures non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse.



La croissance interne nette correspond à la somme des nouveaux mandats, des mandats perdus et des contributions nettes.



Le poste Marché et autres comprend l'incidence des fluctuations des marchés, des distributions de revenus et de la conversion des monnaies étrangères.



Se rapporte au transfert de fonds équilibrés de mandats sous-conseillés vers des mandats fondés sur les actions américaines de croissance au quatrième trimestre de 2025.



Se rapporte à l'acquisition d'une participation donnant le contrôle dans une plateforme de placement immobilier au premier trimestre de 2025 ainsi qu'à la clôture des stratégies Actions canadiennes de petite capitalisation et Opportunités micro cap au deuxième trimestre de 2025.

Mesures non conformes aux IFRS

Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (le « BAIIA »), le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action (de base et dilué), les flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois, la dette nette, ainsi que le ratio de la dette nette ne sont pas des mesures normalisées prescrites par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et, par conséquent, ils sont peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La dette nette correspond à la valeur comptable de la dette à long terme et des débentures, majorée de la juste valeur des swaps de devises croisées, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, telle qu'elle est présentée dans l'état de la situation financière des états financiers consolidés. Nous définissons le ratio de la dette nette comme étant le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté des 12 derniers mois. Nous avons inclus des mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS afin de fournir aux investisseurs un complément d'information sur nos résultats d'exploitation et notre performance financière. Nous estimons que ces mesures non conformes aux IFRS sont particulièrement éclairantes à cet égard, du fait qu'elles font ressortir les tendances de fond qui marquent nos activités de base que les seuls indicateurs conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous croyons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées ont aussi fréquemment recours à des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices, dont bon nombre utilisent des mesures non conformes aux IFRS aux fins de la présentation de leurs résultats. La direction fait par ailleurs appel à des mesures non conformes aux IFRS pour faciliter la comparaison des résultats d'exploitation et de la performance financière d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer sa capacité à assurer le service de la dette, à financer les dépenses d'investissement et à satisfaire aux besoins en fonds de roulement.

Il y a lieu de se reporter à la page 54 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025, qui est disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, pour obtenir une description des mesures non conformes aux IFRS utilisées par la Société. Pour obtenir un rapprochement avec ces dernières, il y a lieu de se reporter aux tableaux qui suivent.

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté (en milliers de dollars, sauf les données par action)



POUR LES TRIMESTRES CLOS LES POUR LES EXERCICES

CLOS LES

31 décembre 2025 30 septembre 2025 31 décembre 2024 31 décembre 2025 31 décembre 2024 Résultat net 11 730 9 965 2 858 51 557 35 262 Charge d'impôt sur le résultat 6 291 5 395 4 733 17 164 14 708 Amortissements 10 803 12 307 11 921 47 595 49 102 Intérêts sur la dette à long terme et les débentures 12 075 12 519 12 036 48 040 47 903 Intérêts sur les obligations locatives, la conversion des

monnaies étrangères et les autres charges financières 512 1 809 7 596 2 014 12 994 BAIIA 41 411 41 995 39 144 166 370 159 969 Coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et autres coûts 8 790 3 405 3 816 25 125 14 871 Désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au

titre du prix d'achat et autres (107) (377) 320 (1 423) (1 717) Rémunération fondée sur des actions 5 170 5 746 9 522 18 537 21 465 Profit sur les placements, montant net (680) (203) (115) (1 615) (772) Réévaluation d'un placement lié à une acquisition -- -- -- (12 730) -- Autres charges (produits) 88 (241) 713 (172) 1 948 BAIIA ajusté 54 672 50 325 53 400 194 092 195 764 Marge du BAIIA ajusté 30,4 % 30,1 % 29,0 % 28,8 % 28,4 % Par action (de base) 0,51 0,47 0,50 1,81 1,83 Par action (dilué) 0,43 0,45 0,50 1,51 1,80 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base (en milliers) 106 699 106 742 107 609 107 394 107 060 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - dilué (en milliers) 126 609 110 709 107 609 128 211 108 899

Rapprochement du résultat net ajusté (en milliers de dollars, sauf les données par action)



POUR LES TRIMESTRES CLOS LES POUR LES EXERCICES

CLOS LES

31 décembre 2025 30 septembre 2025 31 décembre 2024 31 décembre 2025 31 décembre 2024 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 7 667 5 834 (192) 39 047 24 987 Amortissements 10 803 12 307 11 921 47 595 49 102 Coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et autres coûts 8 790 3 405 3 816 25 125 14 871 Désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre

du prix d'achat et autres, et intérêt effectif sur les débentures 403 30 599 50 (746) Rémunération fondée sur des actions 5 170 5 746 9 522 18 537 21 465 Réévaluation d'un placement lié à une acquisition -- -- -- (12 730) -- Autres charges (produits) 88 (241) 713 (172) 1 948 Incidence fiscale des éléments ci-dessus (3 029) (2 047) (3 530) (9 902) (8 908) Résultat net ajusté 29 892 25 034 22 849 107 550 102 719 Par action (de base)









Résultat net1 0,07 0,05 (0,00) 0,36 0,23 Résultat net ajusté1 0,28 0,23 0,21 1,00 0,96 Par action (dilué)









Résultat net1 0,07 0,05 (0,00) 0,34 0,23 Résultat net ajusté1 0,24 0,23 0,21 0,87 0,94 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base (en milliers) 106 699 106 742 107 609 107 394 107 060 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - dilué (en milliers) 126 609 110 709 107 609 128 211 108 899

1. Attribuable aux actionnaires de la Société.

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles (en milliers de dollars)



POUR LES TRIMESTRES CLOS

T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1

2025 2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024 Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation avant l'incidence du

fonds de roulement 49 126 45 533 33 647 37 658 47 487 48 589 37 218 34 641 Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d'exploitation (2 487) 17 462 8 287 (55 639) 4 464 6 187 15 807 (60 389) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation 46 639 62 995 41 934 (17 981) 51 951 54 776 53 025 (25 748) Règlement d'obligations au titre du prix d'achat -- -- -- -- (937) -- (1 500) -- Produit tiré du billet à ordre 1 348 1 395 1 406 1 509 1 538 1 502 1 521 1 501 Distributions reçues des coentreprises et entreprises associées, déduction

faite des investissements 2 682 321 4 061 531 (321) 925 8 137 3 326 Dividendes versés aux détenteurs de la participation ne donnant pas le

contrôle et autres (6 284) -- (1 191) (9 110) -- -- (6 215) -- Paiements de loyers (2 607) (3 900) (3 851) (3 913) (3 862) (4 727) (3 038) (4 718) Intérêts payés sur la dette à long terme et les débentures (13 313) (7 769) (14 213) (11 814) (10 519) (11 244) (12 775) (13 995) Autres coûts de restructuration 4 787 928 2 329 1 873 3 333 1 015 2 685 1 569 Frais liés aux acquisitions et autres coûts1 -- -- 27 129 180 -- -- 32 Flux de trésorerie disponibles 33 252 53 970 30 502 (38 776) 41 363 42 247 41 840 (38 033) Flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois 78 948 87 059 75 336 86 674 87 417 95 215 121 148 71 847

1. Exclut les charges liées aux acquisitions sans effet sur la trésorerie résultant d'un regroupement d'entreprises (se reporter aux notes 4 et 5 des états financiers consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2025 et 2024).

Rapprochement de la dette nette et du ratio de la dette nette (en milliers de dollars)



T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1

2025 2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024 Dette à long terme 522 423 469 204 488 667 577 158 534 447 520 607 535 596 528 789 Débentures 176 443 243 172 242 763 165 168 164 939 164 660 164 441 164 174 Juste valeur des swaps de devises croisées1 6 633 (788) 3 622 (2 859) (12 732) (462) (716) 169 Trésorerie et équivalents de trésorerie (41 679) (31 844) (22 924) (36 526) (35 356) (29 904) (30 328) (36 634) Dette nette 663 820 679 744 712 128 702 941 651 298 654 901 668 993 656 498 BAIIA ajusté des 12 derniers mois 194 092 192 820 194 180 193 772 195 764 219 985 212 242 212 426 Ratio de la dette nette 3,42 3,53 3,67 3,63 3,33 2,98 3,15 3,09

1. Se reporter à la rubrique « Instruments financiers » des notes complémentaires aux états financiers consolidés.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des déclarations prospectives se rapportant à des événements futurs ou au rendement futur, lesquelles rendent compte des attentes ou des opinions de la direction concernant des événements futurs, y compris, sans s'y limiter, les conditions, tendances et perspectives économiques, la croissance de Fiera Capital ainsi que ses résultats d'exploitation, son rendement, ses possibilités ou occasions d'affaires, ses objectifs, ses plans et priorités stratégiques et ses initiatives, dont celles liées à la durabilité, ainsi que d'autres énoncés qui ne se rapportent pas à des faits historiques. Les déclarations prospectives peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de Fiera Capital, les stratégies qu'elle emploie pour les atteindre, ses résultats financiers prévisionnels, ses dividendes attendus et les perspectives quant à ses activités, ainsi que concernant les économies canadienne, américaine, européenne, asiatique et les autres économies mondiales. Ces déclarations prospectives reflètent les opinions actuelles de la direction et sont fondées sur des facteurs et des hypothèses que celle-ci considère comme raisonnables à la lumière des renseignements dont elle dispose à l'heure actuelle. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être repérées par l'emploi de mots ou d'expressions comme « hypothèse », « continuer », « estimer », « prévision », « but », « orientation », « probable », « plan », « objectif », « perspective », « potentiel », « prévoir », « projet », « stratégie » et « cible », ou d'autres mots ou expressions similaires, ou par l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel (y compris dans leur forme négative), tels que « viser », « anticiper », « croire », « pouvoir », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », « chercher à », « devoir », « s'efforcer de » et « vouloir ».

Par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et reposent sur plusieurs hypothèses susceptibles de faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes de la direction et que les prévisions, projections, attentes, conclusions ou énoncés se révèlent inexacts. Par conséquent, la Société ne garantit pas que les déclarations prospectives se réaliseront et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à celles-ci. Les déclarations prospectives sont présentées dans le but d'aider les investisseurs et les autres parties intéressées à comprendre certains éléments clés des objectifs, des stratégies, des attentes, des plans et des perspectives commerciales de la Société, ainsi que le contexte d'exploitation prévu. Les lecteurs sont toutefois avertis que ces renseignements peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins.

Les événements, les résultats ou le rendement réels pourraient différer sensiblement des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes, des conclusions ou des énoncés formulés dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs de risque et d'incertitudes importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Fiera Capital, notamment, sans toutefois s'y limiter, les risques liés aux éléments suivants : le rendement des placements et les placements des actifs sous gestion (les « ASG »), la concentration des ASG en lien avec les stratégies à l'égard desquelles Gestion d'actifs PineStone inc. (« PineStone ») agit à titre de sous-conseiller, les employés clés, le secteur de la gestion d'actifs et les pressions concurrentielles, les atteintes à la réputation, les litiges, la conformité réglementaire, la fidélité des clients et les rachats, la dépendance vis-à-vis les technologies de l'information et les systèmes de télécommunications ainsi que leurs éventuelles pannes et interruptions, l'inconduite et les erreurs du personnel, la couverture d'assurance, les relations avec les tiers, les conflits d'intérêts, les enjeux de protection de la vie privée, l'évaluation et le modèle de placements, les limites de la gestion du risque d'entreprise, les enjeux environnementaux et sociaux, les acquisitions et les cessions, le rythme de croissance des ASG de Fiera Capital, l'endettement, les taux et cours de marché, l'inflation, les fluctuations des taux d'intérêt, la récession, le crédit, la liquidité et la fiscalité, la structure de propriété et la possibilité de dilution, ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 à la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » ou présentés dans d'autres documents que la Société dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés sur certains facteurs et hypothèses importants qui ont été appliqués pour tirer une conclusion ou faire une prévision ou une projection, notamment, sans toutefois s'y limiter : la perception par la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et des évolutions futures prévues, la clôture réussie d'opérations stratégiques, d'acquisitions, de cessions ou d'autres stratégies de croissance ou d'optimisation, l'exactitude des estimations, des hypothèses et des jugements selon les normes comptables applicables et l'absence de tout changement important dans les normes et les politiques comptables applicables à la Société, l'absence de variation importante des taux d'intérêt, l'absence de tout changement important au taux d'imposition effectif de la Société, les rendements sur les placements correspondant aux attentes de la Société et étant conformes aux tendances historiques, l'absence de changements inattendus dans l'environnement économique, concurrentiel, juridique ou réglementaire, ou dans le secteur de la gestion d'actifs et l'absence de mesures des autorités réglementaires qui pourraient avoir une incidence importante sur les activités de la Société ou de ses partenaires commerciaux, l'absence de fluctuations importantes du taux de change entre le dollar canadien et certaines autres devises (y compris le dollar américain et la livre sterling), et l'absence de réalisation des facteurs de risque ou autres facteurs mentionnés ci-dessus ou dont il est question ailleurs dans le présent communiqué de presse ou dans d'autres documents déposés par la Société auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de temps à autre, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, susceptibles d'influencer la performance ou les résultats de la Société.

Les lecteurs sont avertis que la liste précédente de facteurs de risque et d'incertitudes n'est pas exhaustive et que d'autres risques et incertitudes pourraient avoir une incidence sur la Société. D'autres risques et incertitudes, y compris ceux dont Fiera Capital n'a pas connaissance à l'heure actuelle ou qu'elle juge actuellement négligeables, pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur les activités commerciales, la situation financière, les liquidités, les activités d'exploitation ou les résultats financiers de la Société. Lorsqu'ils se fient aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre communication faite par Fiera Capital, les investisseurs et les autres parties intéressées devraient examiner attentivement les risques et les incertitudes énumérés ci-dessus, ainsi que d'autres événements potentiels qui pourraient avoir une incidence sur la situation financière, les activités d'exploitation, le rendement ou les résultats de la Société.

Sauf indication contraire, les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse décrivent les attentes de la direction en date des présentes et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Fiera Capital ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives verbales ou écrites qui peuvent être formulées de temps à autre par elle ou en son nom afin de tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de circonstances futures, ou pour un autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu des lois applicables.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ».

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Chaque entité affiliée (chacune, une « filiale ») de Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou de gestion de placement ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où cette filiale est autorisée à fournir ces services en vertu des inscriptions pertinentes, d'une dispense de ces inscriptions, et/ou dans les territoires où le produit pertinent fait l'objet d'une inscription ou d'une dispense d'inscription.

Fiera Capital ne fournit pas de conseils en placement aux clients américains ni n'offre des services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter le https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Avertissement important

L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle. L'information présentée dans le présent document, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

