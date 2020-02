Fiera Capital nomme Gabriel Castiglio au poste de chef des affaires juridiques et secrétaire général

« Gabriel est un avocat chevronné, réputé pour avoir conseillé des sociétés ouvertes quant à leurs obligations réglementaires et pour son travail dans le domaine des fusions et acquisitions. Son expérience constituera un atout important pour Fiera Capital » , a souligné Vincent Duhamel, président et chef de l'exploitation globale de Fiera Capital.

Auparavant, M. Castiglio était associé chez Fasken, où Fiera Capital était un client majeur. Il est reconnu pour son travail en droit des valeurs mobilières et en fusions et acquisitions par le Canadian Lexpert Directory, l'International Financial Law Review et Best Lawyers® au Canada.

« Je suis heureux de me joindre à une équipe de professionnels expérimentés ayant une grande expertise dans le secteur de la gestion de placement », a déclaré Gabriel Castiglio. « Fiera Capital a mis sur pied une équipe de services juridiques, d'affaires d'entreprise et de conformité de classe mondiale, et je suis heureux de pouvoir poursuivre sur cette lancée. »

Cette nomination est entrée en vigueur le 2 décembre 2019.

