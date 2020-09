/NE PAS DISTRIBUER AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 8 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital », « la Société »), un gestionnaire de portefeuille indépendant de premier plan, a célébré aujourd'hui le 10e anniversaire de son entrée en tant que société cotée à la Bourse de Toronto (« TSX » ou « la Bourse ») en faisant sonner la cloche d'ouverture de la Bourse.

« Je suis heureux que nous puissions nous réunir de façon virtuelle, aujourd'hui, pour célébrer le 10e anniversaire de l'entrée à la Bourse de Toronto de Fiera Capital en tant que société publique, a affirmé Jean-Guy Desjardins, président du conseil d'administration et chef de la direction. S'il y a une chose que la pandémie de COVID-19 a prouvée, c'est bien la résilience de Fiera Capital en temps de crise. Cette résilience se fonde sur notre vaste gamme de solutions de placement dans toutes les catégories d'actifs, déployées par des gestionnaires axés sur l'excellence, ainsi que sur notre diversification géographique croissante. Cette résilience est le fruit de nos efforts délibérés et soutenus pour renforcer notre entreprise. »

« Depuis notre entrée en bourse, il y a 10 ans, nous avons fait progresser notre statut de celui de gestionnaire d'actifs canadien à celui de société de placement d'envergure mondiale comptant des bureaux dans 10 villes internationales, dont Londres, New York et Hong Kong. Nous avons créé une capacité de classe mondiale en matière de placements en actions, tout en enrichissant notre offre de placements privés alternatifs en y ajoutant des stratégies en matière d'immobilier, d'infrastructures, d'agriculture, de placements privés et de dette privée. Nous avons également étendu nos activités de gestion privée et noué de nombreuses relations avec des sous-conseillers, ainsi qu'amélioré l'évolutivité de nos activités et renforcé notre plateforme technologique. Je suis vraiment fier de ce que nous avons accompli ensemble. Je tiens à exprimer ma gratitude aux employés de Fiera Capital pour leur travail remarquable et leur engagement, non seulement au cours de ces derniers mois remplis de défis, mais également au fil des ans. Nous sommes une entreprise axée sur les personnes, et nos employés représentent notre plus formidable actif. »

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan à l'échelle mondiale dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 171,0 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2020. La société offre aux investisseurs institutionnels, aux clients de gestion privée et aux investisseurs individuels un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet dans l'ensemble des catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

