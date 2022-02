La nouvelle structure reçoit un fort soutien des clients de Fiera Capital

MONTRÉAL, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX : FSZ), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui que le partenariat de sous-conseiller avec Gestion d'actifs StonePine (« StonePine ») précédemment annoncé a été établi. La structure prévoit le maintien de la relation qui a créé une valeur significative pour les clients et les actionnaires de la Société depuis plus de douze ans.

Cette structure mutuellement bénéfique est le résultat d'une initiative de planification stratégique approfondie de Fiera Capital et a été conçue pour préserver la proposition de valeur pour les clients et les actionnaires de Fiera Capital. La nouvelle structure a reçu un fort soutien des clients de la Société, qui continueront à bénéficier des services de gestion de placement de l'équipe d'investissement Action Mondiales de StonePine basée à Montréal ainsi que du modèle opérationnel institutionnel de premier plan de Fiera Capital.

À propos de Fiera Capital Corporation

Fiera Capital est une société de gestion de placement mondiale indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 188,3 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2021. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter cette page Web.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

À propos de Gestion d'actifs StonePine inc.

Fondée en 2021, StonePine est une entreprise privée de gestion de placements détenue par son fondateur. L'entreprise se singularise par son engagement à accompagner ses clients dans la réalisation de leurs objectifs en investissant à long terme dans ce que nous croyons être les meilleures entreprises au monde. StonePine gère trois stratégies (actions mondiales, internationales et américaines) pour une clientèle essentiellement institutionnelle. Pour plus d'informations, veuillez contacter Thomas Clancy, Chef des Relations clients, à l'adresse [email protected].

