MONTRÉAL, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses actifs sous gestion (« ASG ») préliminaires, qui sont estimés à environ 167,1 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2024, comparativement à 165,5 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2024.

Par réseau

de distribution ASG au Variation d'un trimestre

à l'autre Variation d'un exercice

à l'autre (en milliards de $ CA) 31 décembre

2024

30 septembre

2024

31 décembre

2023

(G$) % (G$) % Institutionnels 90,9 91,1 88,6 -0,2 -0,2 % 2,2 2,5 % Intermédiaires financiers 61,6 60,1 59,4 1,5 2,6 % 2,2 3,7 % Gestion privée 14,6 14,3 13,6 0,3 2,0 % 1,0 7,0 % Total des ASG 167,1 165,5 161,7 1,6 1,0 % 5,4 3,4 % ASG trimestriels moyens 166,6 163,8 158,4 2,8 1,7 % 8,2 5,2 %

Lesichiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Par plateforme

d'investissement ASG au Variation d'un trimestre

à l'autre Variation d'un exercice

à l'autre (en milliards de $ CA) 31 décembre 2024 30 septembre 2024 31 décembre 2023 (G$) % (G$) % Marchés publics - ASG excluant PineStone 103,4 101,4 98,0 1,9 1,9 % 5,4 5,5 % Marchés publics - ASG sous-conseillés par PineStone 44,0 44,6 45,2 -0,5 -1,2 % -1,2 -2,6 % Marchés publics - total 147,4 146,0 143,2 1,4 0,9 % 4,2 2,9 % Marchés privés 19,7 19,5 18,5 0,3 1,3 % 1,2 6,7 % Total des ASG 167,1 165,5 161,7 1,6 1,0 % 5,4 3,4 %

Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Le total des actifs sous gestion a augmenté de 1,0 % pour atteindre 167,1 milliards de dollars au cours du trimestre et de 3,4 % d'une année sur l'autre, grâce à une année solide pour les marchés boursiers.

Les actifs sous gestion des marchés publics, à l'exclusion des actifs sous-conseillés par Gestion d'actifs PineStone Inc. (« PineStone »), ont augmenté de 1,9 % au cours du trimestre, reflétant en grande partie les rendements positifs du marché et les taux de change favorables. Les actifs sous gestion des marchés publics excluant PineStone ont augmenté de 5,5 % pour l'année, grâce aux solides rendements des marchés et à une croissance organique nette de 1,1 milliard de dollars dans les mandats d'actions, en partie compensés par des sorties nettes des mandats à revenu fixe.

Les actifs sous gestion des marchés privés ont continué de croître, augmentant de 1,3 % au cours du trimestre et de 6,7 % pour l'année, grâce à de nouvelles souscriptions de 1,7 milliard de dollars. La croissance organique nette pour l'année s'est élevée à environ 850 millions de dollars après un remboursement de capital de près de 600 millions de dollars.

Résultats du quatrième trimestre de 2024

La Société dévoilera ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2024 le mercredi 26 février 2025, avant l'ouverture des marchés, et tiendra une conférence téléphonique le même jour à 10h00 (HE).

Information pour la conférence téléphonique :

La conférence téléphonique aura lieu le mercredi 26 février 2025 à 10h00 (HE).

Les analystes financiers seront invités à poser des questions.

Les journalistes et autres personnes intéressées sont invités à titre d'auditeurs uniquement.

Accès à la conférence téléphonique :

Pour rejoindre la conférence téléphonique sans l'assistance d'un opérateur, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone ici afin de recevoir un rappel automatique instantané.

Vous pouvez également composer le numéro ci-dessous pour être intégré à l'appel par un opérateur :

du Canada et des États-Unis : 1-800-990-4777 (sans frais);

et des États-Unis : 1-800-990-4777 (sans frais); hors de l'Amérique du Nord : 1-289-819-1299;

en direct, par webdiffusion.

Information financière :

Le communiqué de presse des résultats, les informations financières complémentaires et une présentation seront disponibles au ri.fieracapital.com avant le début de la conférence téléphonique.

Réécoute de la conférence téléphonique :

L'enregistrement audio sera disponible jusqu'au 5 mars 2025 en signalant le 1-888-660-6345 (sans frais en Amérique du Nord), code d'accès 30281 suivi du carré (#).

La webdiffusion demeurera disponible pendant les trois mois suivant l'appel et il sera possible d'y accéder dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, sous la rubrique « Événements et présentations ».

Déclarations prospectives

Le présent document renferme des déclarations prospectives se rapportant à des événements futurs ou au rendement futur. Ces déclarations rendent compte des attentes ou des opinions de la direction concernant des événements futurs, y compris la conjoncture économique, les perspectives et tendances, ainsi que la croissance, les résultats d'exploitation, le rendement, les possibilités ou occasions d'affaires et les nouvelles initiatives. Les déclarations prospectives peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de Fiera Capital, les stratégies qu'elle emploie pour les atteindre, les résultats financiers prévisionnels et les perspectives quant aux activités de Fiera Capital et aux économies canadienne, américaine, européenne, asiatique et aux autres économies mondiales. Ces déclarations prospectives rendent compte des opinions de la direction et sont fondées sur des facteurs et des hypothèses qu'elle considère comme raisonnables et qui s'appuient sur des renseignements auxquels a accès la direction, et on les reconnaît habituellement à l'emploi de termes ou d'expressions comme « croire », « prévoir », « viser », « objectif », « projeter », « s'attendre à », « estimer », « pourrait augmenter », « pourrait fluctuer », « prédire », « potentiel », « prévision », « projection », « poursuivre », « viser », « avoir l'intention de » ou de la forme négative de ces termes ou expressions ou d'autres termes et expressions similaires, ainsi que par la conjugaison des verbes au futur et au conditionnel.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent de nombreuses hypothèses et incertitudes et de nombreux risques inhérents, généraux et précis, ainsi que le risque que les prédictions, les prévisions, les projections, les attentes ou les conclusions se révèlent inexactes. Par conséquent, la Société ne garantit pas que les déclarations prospectives se réaliseront et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux présentes déclarations. Les évènements ou les résultats réels pourraient différer sensiblement des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes ou des conclusions exprimées dans les présentes déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs importants dont plusieurs sont indépendants sa volonté, lesquels comprennent notamment les risques liés au rendement des placements et aux ASG, le risque lié à la concentration des ASG en lien avec les stratégies à l'égard desquelles PineStone agit à titre de sous-conseiller, les employés clés, le secteur de la gestion d'actifs et les pressions concurrentielles, le risque pour la réputation, les risques liés à la conformité réglementaire, le risque lié aux politiques, aux procédures et aux mesures concernant la sécurité de l'information, le risque les risques liés à l'endettement, le risque de marché, le risque de crédit, les risques liés à l'inflation, aux taux d'intérêt et à la récession, les risques liés à la structure de propriété et à la possibilité de dilution et d'autres facteurs décrits sous la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » de la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 ou présentés dans d'autres documents que la Société dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

La liste de facteurs de risque importants présentée ci‑dessus n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils se fient à des déclarations prospectives du présent document et à toute autre information communiquée par Fiera Capital, les investisseurs et toutes autres personnes doivent étudier soigneusement ces facteurs, ainsi que d'autres incertitudes et éventualités. Fiera Capital ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives verbales ou écrites qui peuvent être formulées de temps à autre par elle ou en son nom afin de tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de circonstances futures, ou pour un autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu des lois applicables.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ.

Fiera Capital, ayant son siège social à Montréal, compte des sociétés affiliées dans différents territoires et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Chaque entité membre du même groupe que Fiera Capital (appelée un « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion de placements ou n'offre des fonds d'investissement que dans les territoires où le membre de son groupe est autorisé à fournir des services conformément aux inscriptions pertinentes, à une dispense de ces inscriptions, et/ou le produit concerné est enregistré ou dispensé d'enregistrement.

Fiera Capital n'offre pas de conseils en placement à des clients américains ni n'offre de services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion des actifs de Fiera Capital sont fournis par ses sociétés affiliées, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter Inscriptions et autorités - Corporation Fiera Capital.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Avertissement important

L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle. L'information présentée dans le présent document, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

Renseignements : Analystes et investisseurs, Marie-France Guay, Vice-présidente principale, Trésorerie et relations avec les investisseurs, Corporation Fiera Capital, 514 294-5878, [email protected]