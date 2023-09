MONTRÉAL, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX : FSZ), un gestionnaire d'actifs indépendant de premier plan, est fière de célébrer son 20e anniversaire, qui marque deux décennies consacrées à l'entrepreneuriat, à l'innovation et à la poursuite incessante de l'excellence.

« Cette journée constitue un important jalon dans le parcours de Fiera Capital », a déclaré Jean-Guy Desjardins, président du conseil et chef de la direction mondiale. « Au cours des deux dernières décennies, nous avons saisi des occasions, réalisé des rendements excellents et connu une croissance internationale grâce à l'expertise mondialement reconnue de notre équipe et à notre engagement indéfectible à assurer une prospérité durable pour l'ensemble de nos parties prenantes. »

Selon M. Desjardins, « alors que nous continuons à développer nos réalisations, notre détermination à offrir des solutions de placement novatrices et un service remarquable reste inébranlable. Notre mission continuera d'être propulsée par notre engagement à demeurer à l'avant-plan de notre secteur et à conserver une approche centrée sur la clientèle. Conformément à cet engagement, nous poursuivons la mise en place d'un nouveau modèle de distribution régionalisé. Ce modèle nous rapprochera de notre clientèle, favorisera la croissance interne et poursuivra l'expansion mondiale de notre plateforme de placement. Je suis extrêmement fier de tout ce que nous avons accompli, et je me réjouis à l'idée de continuer sur notre lancée au cours des prochaines années. »

À ses débuts en 2003, à Montréal, Fiera Capital comptait 50 employé·e·s et gérait un actif de 5 milliards de dollars canadiens. Depuis, elle a considérablement étendu sa portée, employant aujourd'hui plus de 850 personnes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, ainsi que gérant un actif de 164,2 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2023.

À propos de Fiera Capital

Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») est un gestionnaire d'actifs indépendant de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 164,2 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2023. La Société propose des solutions multiactifs personnalisées dans l'ensemble des catégories d'actifs des marchés publics et privés à des investisseurs institutionnels, des intermédiaires financiers et des clients de gestion privée en Amérique du Nord, en Europe et sur les marchés clés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour notre clientèle. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Chaque entité affiliée (chacune étant une « société affiliée ») ne fournit des services-conseils en placement ou des services de gestion de placements ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où la société affiliée ou le produit en question est inscrit et où elle est autorisée à fournir des services en vertu d'une dispense d'inscription.

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales de Fiera Capital qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter cette page Web.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital, dont sa notice annuelle sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

