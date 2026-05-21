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MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), un gestionnaire d'actifs indépendant de premier plan, annonce que tous les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 9 avril 2026 ont été élus administrateurs de la Société à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 21 mai 2026.

Chacun des quatre (4) candidats proposés au poste d'administrateurs de catégorie A a été élu par une majorité des voix exprimées par les porteurs d'actions avec droit de vote subordonné de catégorie A et les fondés de pouvoir de cette catégorie. Les résultats du vote pour l'élection des administrateurs de catégorie A sont les suivants :

Administrateurs de catégorie A Votes pour Abstentions # % # % Annick Charbonneau 16 029 088 80,20 3 958 276 19,80 Gary Collins 15 888 845 79,49 4 098 519 20,51 Dawn Madahbee Leach 16 458 815 82,35 3 528 549 17,65 François Olivier 16 636 861 83,24 3 350 503 16,76

Chacun des huit (8) candidats proposés au poste d'administrateurs de catégorie B a été élu par le seul porteur d'actions avec droit de vote spécial de catégorie B, Fiera Capital S.E.C. Les résultats du vote pour l'élection des administrateurs de catégorie B sont les suivants :

Administrateurs de catégorie B Votes pour Abstentions # % # % Beverly M. Bearden 19 412 401 100 0 0 John Braive 19 412 401 100 0 0 Jean-Guy Desjardins 19 412 401 100 0 0 Benoit Desjardins 19 412 401 100 0 0 Lucie Martel 19 412 401 100 0 0 Guy Masson 19 412 401 100 0 0 Jean C. Monty 19 412 401 100 0 0 Norman M. Steinberg 19 412 401 100 0 0

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital (TSX : FSZ) est une société de gestion d'actifs indépendante de premier plan avec une présence mondiale. Fiera Capital offre des solutions d'investissement rigoureuses et à forte conviction sur les marchés publics et privés. Fiera Capital se distingue par ses équipes primées de gestion d'actifs et un modèle opérationnel innovant pour viser à créer de la valeur durable et de la stabilité dans des marchés mondiaux en constante évolution. La vision de Fiera Capital est d'être le partenaire privilégié des clients recherchant la performance et la référence pour les talents qui la génèrent.

Ayant son siège social à Montréal, au Canada, Fiera Capital compte des sociétés affiliées dans différentes juridictions et des bureaux dans plus d'une douzaine de villes à travers le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (R.-U.), à Hong Kong (RAS), à Tokyo (Japon) et à Abou Dhabi (ADGM).

Chaque entité affiliée (chacune, une « société affiliée ») de Fiera Capital ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion de placements ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où cette société affiliée est autorisée à fournir ces services en vertu des inscriptions pertinentes ou d'une dispense de ces inscriptions et/ou dans les territoires où le produit pertinent fait l'objet d'une inscription ou d'une dispense d'inscription.

Fiera Capital n'offre pas de conseils en placement à des clients américains ni n'offre de services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par ses sociétés affiliées qui sont des conseillers en placement inscrits auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'inscrire au niveau de la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'inscription de Fiera Capital ou d'une société affiliée de Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription dont elle se prévaut, veuillez consulter: https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites/.

Pour en savoir plus sur Fiera Capital, visitez FieraCapital.com. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital, y compris sa plus récente notice annuelle, sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Pour plus de renseignements : Analystes et investisseurs : Natalie Medak, Directrice, Relations avec les investisseurs, Corporation Fiera Capital, 416 360-4822, [email protected]; Demandes médias : Yasmine Sardouk, Vice-présidente principale, Marketing stratégies de placement et communications corporatives, Corporation Fiera Capital, 514 299-1669, [email protected]